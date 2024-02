Deno 1.40 dévoile une API temporelle révolutionnant la programmation date-heure

Avec la sortie de Deno 1.40, le paysage des environnements d'exécution JavaScript reçoit une mise à jour substantielle, remettant en question le domaine traditionnellement détenu par Node.js Dévoilée le 25 janvier, la dernière itération apporte une manipulation avancée et précise de la date et de l'heure via l'API Temporelle, désormais accessible aux développeurs cherchant à dépasser les limitations des objets Date JavaScript traditionnels.

L'API Temporal, disponible avec l'option --unstable-temporal , est une inclusion progressive, présentée comme un espace de noms regorgeant de solutions modernes pour les opérations de date et d'heure. Il dispense des cours dédiés à des facettes temporelles spécifiques telles que la date uniquement ou l'heure uniquement. Cette philosophie de conception souligne une meilleure lisibilité du code et résout les pièges courants associés aux hypothèses ambiguës sur les fuseaux horaires.

En plus de ses prouesses temporelles, Deno 1.40 adopte également la dernière syntaxe du décorateur ECMAScript, désormais à l'étape 3, mettant l'accent sur un style de codage plus déclaratif. La prise en charge des décorateurs, destinée à augmenter les capacités des classes JavaScript, devrait trouver un bon écho auprès de la communauté des développeurs, en particulier ceux travaillant dans des flux de travail nécessitant beaucoup de transpileurs.

La version apporte également des améliorations telles que :

Contexte du module amélioré via import.meta.filename et import.meta.dirname , fournissant des chemins vers les fichiers de module et leurs répertoires.

et , fournissant des chemins vers les fichiers de module et leurs répertoires. Intégration de gemmes d'API Node.js telles que fs.constants , os.machine et process.on('rejectionHandled') .

, et . Gestion rationalisée des dépendances dans deno.json avec une syntaxe simplifiée.

avec une syntaxe simplifiée. Lancement d'une imprimante de diagnostic améliorée dans deno lint et deno doc , destinée à améliorer les flux de développement.

et , destinée à améliorer les flux de développement. Amélioration de la compatibilité et corrections de bugs au sein du service de langage TypeScript, garantissant des intégrations plus fluides et des améliorations de performances.

Les développeurs peuvent désormais explorer les puissantes fonctionnalités de Deno 1.40 via son portail officiel sur deno.com, marquant ainsi un nouveau pas vers un écosystème plus innovant et plus convivial pour les développeurs, prêt à repousser les limites de la création de logiciels.