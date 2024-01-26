Deno 1.40 推出时态 API，彻底改变日期时间编程

随着Deno 1.40 的发布，JavaScript 运行时的格局得到了重大更新，挑战了传统上由Node.js占据的领域。最新版本于 1 月 25 日发布，通过 Temporal API 带来了先进、精确的日期和时间操作，现在可供寻求突破传统 JavaScript Date 对象限制的开发人员使用。

Temporal API（可通过 --unstable-temporal 标志使用）是一种渐进式包含，呈现为充满现代日期和时间操作解决方案的命名空间。它分配专用于特定时间方面的类，例如仅日期或仅时间。这种设计理念强调了代码可读性的提高，并解决了与不明确的时区假设相关的常见陷阱。

除了其时间能力之外， Deno 1.40 还采用了目前处于第 3 阶段的最新 ECMAScript 装饰器语法，强调更具声明性的编码风格。对装饰器的支持旨在增强 JavaScript 类功能，预计将与开发人员社区产生良好的共鸣，尤其是那些在大量转译器工作流程中的开发人员。

该版本还带来了一些增强功能，例如：

通过 import.meta.filename 和 import.meta.dirname 增强模块上下文，提供模块文件及其目录的路径。

和 增强模块上下文，提供模块文件及其目录的路径。 集成 Node.js API gem，例如 fs.constants 、 os.machine 和 process.on('rejectionHandled') 。

、 和 。 使用简化的语法简化了 deno.json 中的依赖关系管理。

中的依赖关系管理。 首次推出 deno lint 和 deno doc 升级版诊断打印机，旨在增强开发流程。

和 升级版诊断打印机，旨在增强开发流程。 TypeScript 语言服务中的兼容性提升和错误修复，确保更顺畅的集成和性能提升。

随着技术领域见证了新颖编程范式的兴起， AppMaster no-code平台等工具利用了这些进步，集成了尖端技术，使经验丰富的工程师和非技术创作者能够打造强大的数字解决方案。在同类产品中， Deno脱颖而出，不仅满足了开发人员的需求，而且还为无缝和可扩展的应用程序开发势头做出了重大贡献，这是与AppMaster等平台的共同愿景。

开发人员现在可以通过其官方门户 deno.com 探索Deno 1.40 的强大功能，这标志着朝着更具创新性、对开发人员友好的生态系统又迈进了一步，该生态系统有望突破软件创建的界限。