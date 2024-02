Deno 1.40 onthult tijdelijke API die een revolutie teweegbrengt in het programmeren van datum en tijd

Met de release van Deno 1.40 krijgt het landschap van JavaScript-runtimes een substantiële update, die het domein uitdaagt dat traditioneel in handen was van Node.js De nieuwste iteratie, onthuld op 25 januari, biedt geavanceerde, nauwkeurige datum- en tijdmanipulatie via de Temporal API, nu toegankelijk voor ontwikkelaars die voorbij de beperkingen van traditionele JavaScript Date-objecten willen komen.

De Temporal API, beschikbaar met de vlag --unstable-temporal , is een progressieve toevoeging, gepresenteerd als een naamruimte boordevol moderne oplossingen voor datum- en tijdbewerkingen. Het verstrekt lessen die zijn gewijd aan specifieke tijdelijke facetten, zoals alleen datum of alleen tijd. Deze ontwerpfilosofie onderstreept de verbeterde leesbaarheid van de code en pakt veelvoorkomende valkuilen aan die verband houden met dubbelzinnige aannames over de tijdzone.

Naast zijn temporele bekwaamheid gebruikt Deno 1.40 ook de nieuwste ECMAScript-decorator-syntaxis, nu in fase 3, met de nadruk op een meer declaratieve codeerstijl. De ondersteuning voor decorateurs, die klaar zijn om de mogelijkheden van JavaScript-klassen uit te breiden, zal naar verwachting goed aanslaan bij de ontwikkelaarsgemeenschap, vooral bij degenen die werken met transpiler-zware workflows.

De release brengt ook verbeteringen met zich mee, zoals:

Verbeterde modulecontext via import.meta.filename en import.meta.dirname , met paden naar modulebestanden en hun mappen.

en , met paden naar modulebestanden en hun mappen. Integratie van Node.js API-edelstenen zoals fs.constants , os.machine en process.on('rejectionHandled') .

, en . Gestroomlijnd afhankelijkheidsbeheer in deno.json met een vereenvoudigde syntaxis.

met een vereenvoudigde syntaxis. Het debuut van een verbeterde diagnostische printer in deno lint en deno doc , klaar om de ontwikkelingsstromen te verbeteren.

en , klaar om de ontwikkelingsstromen te verbeteren. Verbetering van de compatibiliteit en bugfixes binnen de TypeScript Language Service, waardoor soepelere integraties en prestatieverbeteringen worden gegarandeerd.

Terwijl de technische wereld getuige is van de opkomst van nieuwe programmeerparadigma's, maken tools als het AppMaster no-code -platform gebruik van dergelijke ontwikkelingen, waarbij geavanceerde technologieën worden geïntegreerd om zowel doorgewinterde ingenieurs als niet-technische makers in staat te stellen robuuste digitale oplossingen te ontwikkelen. Onder zijn tegenhangers onderscheidt Deno zich door niet alleen tegemoet te komen aan de wensen van ontwikkelaars, maar ook door aanzienlijk bij te dragen aan het momentum van naadloze en schaalbare applicatieontwikkeling, een gedeelde visie met platforms zoals AppMaster.

Ontwikkelaars kunnen nu de krachtige functies van Deno 1.40 verkennen via het officiële portaal op deno.com, wat een nieuwe stap markeert in de richting van een meer innovatief, ontwikkelaarsvriendelijk ecosysteem dat klaar staat om de grenzen van softwarecreatie te verleggen.