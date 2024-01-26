Deno 1.40 Tarih-Saat Programlamada Devrim Yaratan Geçici API'yi Tanıtıyor

Deno 1.40'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, JavaScript çalışma zamanları ortamı, geleneksel olarak Node.js tarafından tutulan alana meydan okuyan önemli bir güncelleme alıyor. 25 Ocak'ta tanıtılan en son sürüm, artık geleneksel JavaScript Date nesnelerinin sınırlamalarını aşmak isteyen geliştiricilerin erişebildiği Temporal API aracılığıyla gelişmiş, kesin tarih ve saat manipülasyonu sağlıyor.

--unstable-temporal bayrağıyla birlikte sunulan Temporal API, tarih ve saat işlemleri için modern çözümlerle dolu bir ad alanı olarak sunulan aşamalı bir eklemedir. Yalnızca tarih veya yalnızca saat gibi belirli zamansal yönlere ayrılmış sınıflar dağıtır. Bu tasarım felsefesi, gelişmiş kod okunabilirliğinin altını çizer ve belirsiz zaman dilimi varsayımlarıyla ilişkili yaygın tuzaklara değinir.

Deno 1.40, geçici becerisine ek olarak, artık Aşama 3'te olan en yeni ECMAScript dekoratör söz dizimini de benimseyerek daha bildirimsel bir kodlama stilini vurguluyor. JavaScript sınıfı yeteneklerini artırmaya hazır dekoratörlere yönelik desteğin, özellikle aktarıcının yoğun iş akışlarında olan geliştirici topluluğu arasında iyi bir yankı uyandırması bekleniyor.

Sürüm ayrıca aşağıdaki gibi iyileştirmeler de getiriyor:

import.meta.filename ve import.meta.dirname yoluyla geliştirilmiş modül bağlamı, modül dosyalarına ve dizinlerine yollar sağlar.

ve yoluyla geliştirilmiş modül bağlamı, modül dosyalarına ve dizinlerine yollar sağlar. fs.constants , os.machine ve process.on('rejectionHandled') gibi Node.js API öğelerinin entegrasyonu.

, ve gibi Node.js API öğelerinin entegrasyonu. Basitleştirilmiş bir söz dizimi ile deno.json kolaylaştırılmış bağımlılık yönetimi.

kolaylaştırılmış bağımlılık yönetimi. Geliştirme akışlarını geliştirmek için hazırlanmış, deno lint ve deno doc yükseltilmiş bir teşhis yazıcısının ilk kez piyasaya sürülmesi.

ve yükseltilmiş bir teşhis yazıcısının ilk kez piyasaya sürülmesi. TypeScript Dil Hizmeti içindeki uyumluluk artışı ve hata düzeltmeleri, daha sorunsuz entegrasyonlar ve performans artışları sağlar.

Teknoloji alanı yeni programlama paradigmalarının yükselişine tanık olurken, AppMaster no-code platform gibi araçlar bu tür gelişmelerden yararlanıyor ve hem deneyimli mühendisleri hem de teknik olmayan yaratıcıları güçlü dijital çözümler oluşturma konusunda güçlendirmek için en son teknolojileri entegre ediyor. Benzerleri arasında Deno, yalnızca geliştiricilerin isteklerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda AppMaster gibi platformlarla ortak bir vizyon olan kesintisiz ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme ivmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak öne çıkıyor.

Geliştiriciler artık Deno 1.40'ın güçlü özelliklerini deno.com adresindeki resmi portalı aracılığıyla keşfedebilir; bu, yazılım oluşturmanın sınırlarını zorlamaya hazır, daha yenilikçi, geliştirici dostu bir ekosisteme doğru yeni bir adımın işaretidir.