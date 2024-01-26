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Deno 1.40 представляет Temporal API, революционизирующий программирование даты и времени

26, янв. 2024
Deno 1.40 представляет Temporal API, революционизирующий программирование даты и времени

С выпуском Deno 1.40 среда выполнения JavaScript получила существенное обновление, бросив вызов домену, традиционно принадлежащему Node.js Последняя версия, представленная 25 января, обеспечивает расширенное и точное манипулирование датой и временем с помощью Temporal API, который теперь доступен разработчикам, стремящимся преодолеть ограничения традиционных объектов Date в JavaScript.

Temporal API, доступный с флагом --unstable-temporal , представляет собой прогрессивное включение, представленное как пространство имен, полное современных решений для операций с датой и временем. Он распределяет классы, посвященные конкретным временным аспектам, таким как только дата или только время. Эта философия проектирования подчеркивает улучшенную читаемость кода и устраняет распространенные ошибки, связанные с неоднозначными предположениями о часовом поясе.

В дополнение к своим временным возможностям, Deno 1.40 также использует новейший синтаксис декоратора ECMAScript, который сейчас находится на этапе 3, подчеркивая более декларативный стиль кодирования. Ожидается, что поддержка декораторов, призванная расширить возможности классов JavaScript, найдет хороший отклик в сообществе разработчиков, особенно в рабочих процессах с большим количеством транспилеров.

В выпуске также представлены такие улучшения, как:

  • Расширенный контекст модуля через import.meta.filename и import.meta.dirname , предоставляющий пути к файлам модулей и их каталогам.
  • Интеграция таких драгоценных камней API Node.js, как fs.constants , os.machine process.on('rejectionHandled') .
  • Оптимизированное управление зависимостями в deno.json с упрощенным синтаксисом.
  • Дебют обновленного диагностического принтера в deno lint и deno doc , призванного улучшить процессы разработки.
  • Повышение совместимости и исправления ошибок в языковой службе TypeScript, обеспечивающие более плавную интеграцию и повышение производительности.

Поскольку в технологической сфере наблюдается рост новых парадигм программирования, такие инструменты, как платформа AppMaster no-code, используют эти достижения, интегрируя передовые технологии, которые дают возможность как опытным инженерам, так и нетехническим создателям создавать надежные цифровые решения. Среди своих аналогов Deno выделяется не только тем, что удовлетворяет потребности разработчиков, но и вносит значительный вклад в обеспечение бесперебойной и масштабируемой разработки приложений, что является общим видением с такими платформами, как AppMaster.

Теперь разработчики могут изучить мощные возможности Deno 1.40 через официальный портал deno.com, что знаменует собой еще один шаг на пути к более инновационной, удобной для разработчиков экосистеме, способной расширить границы создания программного обеспечения.

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