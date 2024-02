Deno 1.40 revela API temporal que revoluciona a programação de data e hora

Com o lançamento do Deno 1.40, o cenário dos tempos de execução do JavaScript recebe uma atualização substancial, desafiando o domínio tradicionalmente mantido pelo Node.js Lançada em 25 de janeiro, a iteração mais recente traz manipulação avançada e precisa de data e hora por meio da API Temporal, agora acessível para desenvolvedores que buscam superar as limitações dos objetos de data JavaScript tradicionais.

A API Temporal, disponível com o sinalizador --unstable-temporal , é uma inclusão progressiva, apresentada como um namespace repleto de soluções modernas para operações de data e hora. Ele dispensa aulas dedicadas a facetas temporais específicas, como somente data ou somente hora. Essa filosofia de design ressalta a legibilidade aprimorada do código e aborda as armadilhas comuns associadas a suposições ambíguas de fuso horário.

Além de sua habilidade temporal, Deno 1.40 também adota a mais recente sintaxe de decorador ECMAScript agora no Estágio 3, enfatizando um estilo de codificação mais declarativo. Prevê-se que o suporte para decoradores, destinado a aumentar os recursos da classe JavaScript, terá boa repercussão na comunidade de desenvolvedores, especialmente aqueles em fluxos de trabalho com muitos transpiladores.

O lançamento também traz melhorias como:

Contexto de módulo aprimorado por meio de import.meta.filename e import.meta.dirname , fornecendo caminhos para arquivos de módulo e seus diretórios.

e , fornecendo caminhos para arquivos de módulo e seus diretórios. Integração de gemas da API Node.js como fs.constants , os.machine e process.on('rejectionHandled') .

, e . Gerenciamento simplificado de dependências em deno.json com uma sintaxe simplificada.

com uma sintaxe simplificada. A estreia de uma impressora de diagnóstico atualizada em deno lint e deno doc , preparada para aprimorar os fluxos de desenvolvimento.

e , preparada para aprimorar os fluxos de desenvolvimento. Aumento de compatibilidade e correções de bugs no serviço de linguagem TypeScript, garantindo integrações mais suaves e aumentos de desempenho.

À medida que a esfera tecnológica testemunha o surgimento de novos paradigmas de programação, ferramentas como a plataforma no-code AppMaster aproveitam esses avanços, integrando tecnologias de ponta para capacitar engenheiros experientes e criadores não técnicos na criação de soluções digitais robustas. Entre seus concorrentes, Deno se destaca não apenas por atender às necessidades dos desenvolvedores, mas também por contribuir significativamente para o impulso do desenvolvimento de aplicativos contínuo e escalável, uma visão compartilhada com plataformas como o AppMaster.

Os desenvolvedores agora podem explorar os recursos potentes do Deno 1.40 por meio de seu portal oficial em deno.com, marcando mais um passo em direção a um ecossistema mais inovador e amigável ao desenvolvedor, preparado para ultrapassar os limites da criação de software.