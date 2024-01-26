Deno 1.40 يكشف النقاب عن واجهة برمجة التطبيقات المؤقتة التي تُحدث ثورة في برمجة التاريخ والوقت

مع إصدار Deno 1.40، يتلقى مشهد أوقات تشغيل JavaScript تحديثًا جوهريًا، مما يتحدى المجال التقليدي الذي تحتفظ به Node.js تم الكشف عن الإصدار الأخير في 25 يناير، وهو يوفر معالجة متقدمة ودقيقة للتاريخ والوقت من خلال واجهة برمجة التطبيقات المؤقتة، والتي أصبحت الآن متاحة للمطورين الذين يسعون إلى تجاوز القيود المفروضة على كائنات JavaScript Date التقليدية.

تعد واجهة برمجة التطبيقات المؤقتة، المتوفرة مع العلامة --unstable-temporal ، بمثابة تضمين تدريجي، يتم تقديمها كمساحة اسم مليئة بالحلول الحديثة لعمليات التاريخ والوقت. فهو يوزع فئات مخصصة لجوانب زمنية محددة مثل التاريخ فقط أو الوقت فقط. تؤكد فلسفة التصميم هذه على تحسين وضوح التعليمات البرمجية وتعالج المخاطر الشائعة المرتبطة بافتراضات المنطقة الزمنية الغامضة.

بالإضافة إلى براعته الزمنية، يتبنى Deno 1.40 أيضًا أحدث بنية ديكور ECMAScript الآن في المرحلة 3، مع التركيز على أسلوب ترميز أكثر تعريفًا. من المتوقع أن يتردد صدى دعم مصممي الديكور، الذي يستعد لزيادة إمكانات فئة JavaScript، بشكل جيد مع مجتمع المطورين، وخاصة أولئك الذين يعملون في سير عمل كثيف التحويلات.

يجلب الإصدار أيضًا تحسينات مثل:

سياق الوحدة المحسّن عبر import.meta.filename و import.meta.dirname ، مما يوفر مسارات لملفات الوحدة وأدلتها.

و ، مما يوفر مسارات لملفات الوحدة وأدلتها. تكامل جواهر Node.js API مثل fs.constants و os.machine و process.on('rejectionHandled') .

و و . إدارة التبعية المبسطة في deno.json مع بناء جملة مبسط.

مع بناء جملة مبسط. الظهور الأول لطابعة تشخيصية تمت ترقيتها في deno lint و deno doc ، مُجهزة لتعزيز تدفقات التطوير.

و ، مُجهزة لتعزيز تدفقات التطوير. تعزيز التوافق وإصلاح الأخطاء داخل خدمة لغة TypeScript، مما يضمن عمليات تكامل أكثر سلاسة وتحسينات في الأداء.

نظرًا لأن المجال التكنولوجي يشهد ظهور نماذج برمجة جديدة، فإن أدوات مثل منصة AppMaster no-code تستغل مثل هذه التطورات، وتدمج التقنيات المتطورة لتمكين المهندسين المتمرسين والمبدعين غير التقنيين على حدٍ سواء من صياغة حلول رقمية قوية. من بين نظيراتها، تبرز Deno ليس فقط من خلال تلبية احتياجات المطورين ولكن أيضًا من خلال المساهمة بشكل كبير في زخم تطوير التطبيقات السلس والقابل للتطوير، وهي رؤية مشتركة مع منصات مثل AppMaster.

يمكن للمطورين الآن استكشاف الميزات القوية لـ Deno 1.40 من خلال بوابته الرسمية على deno.com، مما يمثل خطوة أخرى نحو نظام بيئي أكثر ابتكارًا وصديقًا للمطورين مستعد لدفع حدود إنشاء البرامج.