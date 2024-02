Deno 1.40 presenta l'API temporale che rivoluziona la programmazione data-ora

Con il rilascio di Deno 1.40, il panorama dei runtime JavaScript riceve un aggiornamento sostanziale, sfidando il dominio tradizionalmente detenuto da Node.js Presentata il 25 gennaio, l'ultima iterazione offre una manipolazione avanzata e precisa di data e ora attraverso l'API Temporal, ora accessibile agli sviluppatori che cercano di superare le limitazioni dei tradizionali oggetti Date JavaScript.

L'API Temporal, disponibile con il flag --unstable-temporal , è un'inclusione progressiva, presentata come uno spazio dei nomi pieno zeppo di soluzioni moderne per operazioni di data e ora. Distribuisce lezioni dedicate a aspetti temporali specifici come solo data o solo ora. Questa filosofia di progettazione sottolinea una migliore leggibilità del codice e affronta le insidie ​​​​comuni associate a presupposti ambigui di fuso orario.

Oltre alla sua abilità temporale, Deno 1.40 adotta anche l'ultima sintassi del decoratore ECMAScript ora nella Fase 3, enfatizzando uno stile di codifica più dichiarativo. Si prevede che il supporto per i decoratori, pronto ad aumentare le capacità delle classi JavaScript, avrà una buona risonanza con la comunità degli sviluppatori, in particolare quelli che utilizzano flussi di lavoro pesanti con transpiler.

La versione apporta anche miglioramenti come:

Contesto del modulo migliorato tramite import.meta.filename e import.meta.dirname , fornendo percorsi ai file del modulo e alle relative directory.

e , fornendo percorsi ai file del modulo e alle relative directory. Integrazione di gemme API Node.js come fs.constants , os.machine e process.on('rejectionHandled') .

, e . Gestione semplificata delle dipendenze in deno.json con una sintassi semplificata.

con una sintassi semplificata. Il debutto di una stampante diagnostica aggiornata in deno lint e deno doc , progettata per migliorare i flussi di sviluppo.

e , progettata per migliorare i flussi di sviluppo. Miglioramento della compatibilità e correzioni di bug all'interno del servizio linguistico TypeScript, garantendo integrazioni più fluide e miglioramenti delle prestazioni.

Gli sviluppatori possono ora esplorare le potenti funzionalità di Deno 1.40 attraverso il suo portale ufficiale su deno.com, segnando un ulteriore passo avanti verso un ecosistema più innovativo e adatto agli sviluppatori, pronto a ampliare i confini della creazione di software.