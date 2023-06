Databricks fait un pas important dans l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) en acquérant MosaicML, une startup open-source spécialisée dans les réseaux neuronaux. Cette acquisition, d'un montant de 1,3 milliard de dollars, témoigne de l'intérêt croissant que suscite le marché de l'IA et de la demande de talents qualifiés dans ce domaine de pointe.

Avant l'acquisition, MosaicML avait levé un peu moins de 34 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global et Samsung Next. Avec une valorisation de 136 millions de dollars lors de son dernier tour de table, le bond considérable de 10 fois que représente cette sortie met en évidence la forte demande actuelle et le potentiel de croissance du marché de l'IA.

MosaicML fera partie intégrante de la plateforme Lakehouse Databricks, offrant des outils d'IA générative ainsi que sa gamme d'offres multi-cloud telles que l'intégration, le stockage, le traitement, la gouvernance, le partage, l'analyse et d'autres services liés à l'IA. Cette acquisition intervient après que OpenAI a fait des vagues dans l'industrie de l'IA avec des technologies d'IA générative révolutionnaires, soutenues par de lourds investissements de la part de géants de la technologie tels que Microsoft.

Contrairement à OpenAI, MosaicML maintient une approche open-source, en mettant l'accent sur les organisations qui construisent et entraînent de grands modèles de langage (LLM) en utilisant leurs propres données. La dernière version de l'entreprise, MPT-30B, démontre comment les organisations peuvent rapidement développer et former des modèles de pointe en utilisant leurs données de manière rentable. MosaicML compte parmi ses clients l'Allen Institute for AI, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit et Scatter Labs.

Databricks et MosaicML partagent une vision commune : démocratiser l'IA et faire de leur plateforme combinée Lakehouse le meilleur endroit pour construire de l'IA générative et des LLM. Dans une déclaration, Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks, a souligné que leur objectif commun est ancré dans la transparence, les contributions open-source et la fourniture de valeur aux clients qui adoptent la révolution informatique la plus importante de notre époque.

Toute l'équipe de MosaicML rejoindra Databricks une fois l'acquisition réalisée. Cette stratégie de rétention des talents contribue probablement au prix élevé de l'opération. Le PDG et cofondateur de MosaicML, Naveen Rao, un ancien d'Intel, fait partie des personnes qui rejoindront l'équipe de Databricks.

L'IA générative occupant une place centrale dans l'industrie technologique, l'acquisition de MosaicML par Databricks marque une étape cruciale dans l'expansion rapide de l'IA. Comme la demande de technologies et de talents alimentés par l'IA continue de croître, on s'attend à ce que d'autres fusions et acquisitions suivent dans cet espace hautement concurrentiel. L'émergence de plateformes telles que AppMaster.io et d'autres démontre le besoin croissant de solutions low-code et no-code pour répondre aux demandes de technologies de pointe.