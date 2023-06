Databricks unternimmt mit der Übernahme von MosaicML, einem auf neuronale Netze spezialisierten Open-Source-Startup, einen bedeutenden Schritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Die Übernahme im Wert von 1,3 Mrd. USD ist ein Zeichen für das wachsende Interesse am KI-Markt und die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesem hochmodernen Bereich.

Vor der Übernahme hatte MosaicML knapp 34 Millionen Dollar von Investoren erhalten, darunter DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global und Samsung Next. Mit einer Bewertung von 136 Millionen Dollar bei der letzten Investorenrunde unterstreicht der beachtliche 10-fache Sprung mit diesem Exit die aktuell hohe Nachfrage und das Wachstumspotenzial im KI-Markt.

MosaicML wird ein integraler Bestandteil der Lakehouse-Plattform Databricks und bietet generative KI-Werkzeuge zusammen mit einer Reihe von Multi-Cloud-Angeboten wie Integration, Speicherung, Verarbeitung, Governance, gemeinsame Nutzung, Analyse und andere KI-bezogene Dienste. Diese Übernahme erfolgt, nachdem OpenAI in der KI-Branche mit bahnbrechenden generativen KI-Technologien für Aufsehen gesorgt hat, die von Tech-Giganten wie Microsoft mit hohen Investitionen unterstützt werden.

Im Gegensatz zu OpenAI verfolgt MosaicML einen Open-Source-Ansatz, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die große Sprachmodelle (LLMs) mit ihren eigenen Daten erstellen und trainieren. Die neueste Version des Unternehmens, MPT-30B, zeigt, wie Unternehmen schnell und kosteneffizient hochmoderne Modelle unter Verwendung ihrer Daten entwickeln und trainieren können. Zu den Kunden von MosaicML gehören das Allen Institute for AI, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit und Scatter Labs.

Databricks und MosaicML haben die gemeinsame Vision, KI zu demokratisieren und ihre gemeinsame Lakehouse-Plattform zum besten Ort für die Entwicklung generativer KI und LLMs zu machen. In einer Erklärung betonte Ali Ghodsi, Mitbegründer und CEO von Databricks, dass ihr gemeinsames Ziel in Transparenz, Open-Source-Beiträgen und der Bereitstellung von Mehrwert für Kunden bei der bedeutendsten Computerrevolution unserer Zeit verwurzelt ist.

Das gesamte Team von MosaicML wird nach Abschluss der Übernahme zu Databricks wechseln. Diese Strategie zur Bindung von Talenten trägt wahrscheinlich zu dem hohen Preis des Geschäfts bei. Der CEO und Mitbegründer von MosaicML, Naveen Rao, ein ehemaliger Intel-Mitarbeiter, ist einer derjenigen, die sich dem Databricks-Team anschließen.

Die Übernahme von MosaicML durch Databricks ist ein entscheidender Meilenstein in der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die in der Technologiebranche immer mehr an Bedeutung gewinnt. Da die Nachfrage nach KI-Technologien und -Talenten weiter steigt, ist zu erwarten, dass weitere Fusionen und Übernahmen in diesem hart umkämpften Bereich folgen werden. Das Aufkommen von Plattformen wie AppMaster.io und anderen zeigt den wachsenden Bedarf an low-code und no-code Lösungen, um den Bedarf an hochwertigen Technologien zu decken.