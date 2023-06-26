Databricks正在通过收购MosaicML ，在人工智能（AI）行业做出重大举措，这是一家专门从事神经网络的开源创业公司。这项13亿美元的收购标志着人们对人工智能市场的兴趣日益浓厚，以及对这一尖端领域技术人才的需求。

在收购之前，MosaicML已经从投资者那里筹集了不到3400万美元，包括DCVC、AME Cloud Ventures、Frontline、Atlas、Playground Global和Samsung Next。其最后一轮投资者的估值为1.36亿美元，这次退出的可观的10倍飞跃突出了目前人工智能市场的高需求和增长潜力。

MosaicML将成为Databricks Lakehouse平台的一个组成部分，与它的一系列多云产品一起提供生成性人工智能工具，如集成、存储、处理、治理、共享、分析和其他人工智能相关服务。这次收购是在OpenAI ，在微软等科技巨头的大量投资支持下，以突破性的生成性人工智能技术在人工智能行业掀起波澜之后进行的。

与OpenAI不同，MosaicML保持了一种开源方式，强调组织使用自己的数据建立和训练大型语言模型（LLM）。该公司的最新版本MPT-30B展示了企业如何利用自己的数据，以经济有效的方式快速开发和训练最先进的模型。MosaicML的一些客户包括艾伦人工智能研究所、Generally Intelligent、Hippocratic AI、Replit和Scatter Labs。

Databricks和MosaicML都有一个共同的愿景，即实现人工智能的民主化，并使其联合的Lakehouse平台成为构建生成式人工智能和LLM的最佳场所。在一份声明中，Databricks的联合创始人兼首席执行官Ali Ghodsi强调，他们的统一目标植根于透明度、开源贡献，以及在客户拥抱我们这个时代最重要的计算革命时向他们提供价值。

整个MosaicML 团队将在收购完成后加入Databricks。这种人才保留策略很可能促成了这笔交易的巨大价格。MosaicML的首席执行官和联合创始人Naveen Rao是英特尔的校友，他是加入Databricks团队的一员。

随着生成性人工智能在技术行业中占据中心位置，Databricks收购MosaicML标志着人工智能快速扩张的一个重要里程碑。随着对以人工智能为动力的技术和人才的需求不断增长，在这个竞争激烈的领域，预计会有更多的合并和收购。由于像AppMaster.io和其他平台的出现，表明人们对low-code 和no-code ，以解决高端技术需求的需求越来越大。