تقوم Databricks بخطوة مهمة في صناعة الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال الاستحواذ على MosaicML ، وهي شركة ناشئة مفتوحة المصدر متخصصة في الشبكات العصبية. يشير الاستحواذ بقيمة 1.3 مليار دولار إلى الاهتمام المتزايد بسوق الذكاء الاصطناعي ، فضلاً عن الطلب على المواهب الماهرة في هذا المجال المتطور.

قبل الاستحواذ ، جمعت MosaicML ما يقل قليلاً عن 34 مليون دولار من المستثمرين ، بما في ذلك DCVC و AME Cloud Ventures و Frontline و Atlas و Playground Global و Samsung Next. مع آخر تقييم على مستوى المستثمرين بلغ 136 مليون دولار ، فإن القفزة الكبيرة التي تبلغ 10 أضعاف مع هذا الخروج تسلط الضوء على الطلب الحالي المرتفع وإمكانية النمو في سوق الذكاء الاصطناعي.

ستصبح MosaicML جزءًا لا يتجزأ من منصة Databricks Lakehouse ، حيث تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية جنبًا إلى جنب مع مجموعة العروض السحابية المتعددة مثل التكامل والتخزين والمعالجة والحوكمة والمشاركة والتحليلات والخدمات الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب قيام OpenAI بإحداث موجات في صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة ، المدعومة باستثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft.

على عكس OpenAI ، يحتفظ MosaicML بنهج مفتوح المصدر ، مع التركيز على بناء المنظمات وتدريب نماذج لغوية كبيرة (LLMs) باستخدام بياناتها الخاصة. يوضح أحدث إصدار للشركة ، MPT-30B ، كيف يمكن للمؤسسات تطوير وتدريب النماذج الحديثة بسرعة باستخدام بياناتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. يشمل بعض عملاء MosaicML معهد Allen للذكاء الاصطناعي ، و Generally Intelligent ، و Hippocrat AI ، و Replit ، و Scatter Labs.

تشترك كل من Databricks و MosaicML في رؤية مشتركة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وجعل منصة Lakehouse المدمجة الخاصة بهما أفضل مكان لبناء AI و LLMs التوليدية. في بيان ، أكد علي الغدسي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Databricks ، أن هدفهم الموحد متجذر في الشفافية والمساهمات مفتوحة المصدر وتقديم قيمة للعملاء أثناء احتضانهم لأهم ثورة حوسبة في عصرنا.

سينضم فريق MosaicML بأكمله إلى Databricks عند الانتهاء من عملية الاستحواذ. من المحتمل أن تساهم استراتيجية الاحتفاظ بالموهبة هذه في السعر الكبير للصفقة. الرئيس التنفيذي لشركة MosaicML والشريك المؤسس ، Naveen Rao ، أحد خريجي Intel ، من بين أولئك الذين انضموا إلى فريق Databricks.

مع احتلال الذكاء الاصطناعي التوليدي مركز الصدارة في صناعة التكنولوجيا ، يمثل الاستحواذ على MosaicML بواسطة Databricks علامة فارقة في التوسع السريع للذكاء الاصطناعي. مع استمرار نمو الطلب على التقنيات والمواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، من المتوقع أن يتبع هذا المجال شديد التنافسية المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ. نظرًا لأن ظهور منصات مثل AppMaster.io وغيرها يوضح الحاجة المتزايدة للحلول ذات low-code والحلول no-code لتلبية متطلبات التكنولوجيا المتميزة.