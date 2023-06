Databricks wykonuje znaczący ruch w branży sztucznej inteligencji (AI), przejmując MosaicML, startup o otwartym kodzie źródłowym specjalizujący się w sieciach neuronowych. Przejęcie za 1,3 miliarda dolarów oznacza rosnące zainteresowanie rynkiem sztucznej inteligencji, a także zapotrzebowanie na wykwalifikowane talenty w tej najnowocześniejszej dziedzinie.

Przed przejęciem MosaicML zebrał prawie 34 miliony dolarów od inwestorów, w tym DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global i Samsung Next. Przy ostatniej wycenie w rundzie inwestorskiej na poziomie 136 milionów dolarów, znaczny 10-krotny skok przy tym wyjściu podkreśla obecny wysoki popyt i potencjał wzrostu na rynku sztucznej inteligencji.

MosaicML stanie się integralną częścią platformy Databricks Lakehouse, oferując narzędzia do generatywnej sztucznej inteligencji wraz z szeregiem ofert wielochmurowych, takich jak integracja, przechowywanie, przetwarzanie, zarządzanie, udostępnianie, analizy i inne usługi związane ze sztuczną inteligencją. Przejęcie to nastąpiło po tym, jak OpenAI wywołało falę w branży sztucznej inteligencji dzięki przełomowym technologiom generatywnej sztucznej inteligencji, wspieranym przez duże inwestycje gigantów technologicznych, takich jak Microsoft.

W przeciwieństwie do OpenAI, MosaicML utrzymuje podejście open-source, z naciskiem na organizacje budujące i szkolące duże modele językowe (LLM) przy użyciu własnych danych. Najnowsza wersja oprogramowania firmy, MPT-30B, pokazuje, w jaki sposób organizacje mogą szybko opracowywać i trenować najnowocześniejsze modele wykorzystujące ich dane w opłacalny sposób. Niektórzy z klientów MosaicML to Allen Institute for AI, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit i Scatter Labs.

Zarówno Databricks, jak i MosaicML mają wspólną wizję demokratyzacji sztucznej inteligencji i uczynienia ich połączonej platformy Lakehouse najlepszym miejscem do tworzenia generatywnej sztucznej inteligencji i LLM. W oświadczeniu Ali Ghodsi, współzałożyciel i dyrektor generalny Databricks, podkreślił, że ich wspólny cel jest zakorzeniony w przejrzystości, wkładzie open-source i dostarczaniu wartości klientom, którzy przyjmują najbardziej znaczącą rewolucję obliczeniową naszych czasów.

Cały zespół MosaicML dołączy do Databricks po zakończeniu przejęcia. Ta strategia zatrzymywania talentów prawdopodobnie przyczynia się do znacznej ceny transakcji. CEO i współzałożyciel MosaicML, Naveen Rao, absolwent Intela, jest jednym z tych, którzy dołączają do zespołu Databricks.

Ponieważ generatywna sztuczna inteligencja zajmuje centralne miejsce w branży technologicznej, przejęcie MosaicML przez Databricks stanowi kamień milowy w szybkiej ekspansji sztucznej inteligencji. Ponieważ zapotrzebowanie na technologie i talenty oparte na sztucznej inteligencji stale rośnie, oczekuje się, że w tej wysoce konkurencyjnej przestrzeni nastąpi więcej fuzji i przejęć. Pojawienie się platform takich jak AppMaster.io i innych pokazuje rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania low-code i no-code, aby sprostać wymaganiom technologii premium.