Databricks, sinir ağlarında uzmanlaşmış açık kaynaklı bir girişim olan MosaicML satın alarak yapay zeka (AI) endüstrisinde önemli bir adım atıyor. 1,3 milyar dolarlık satın alma, AI pazarına artan ilginin yanı sıra bu son teknoloji alanda yetenekli yeteneklere olan talebi ifade ediyor.

Satın almadan önce MosaicML, aralarında DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global ve Samsung Next'in de bulunduğu yatırımcılardan 34 milyon doların biraz altında para toplamıştı. 136 milyon $'lık son yatırımcı yuvarlak değeriyle, bu çıkışla birlikte kayda değer 10 kat sıçrama, AI pazarındaki mevcut yüksek talebi ve büyüme potansiyelini vurguluyor.

MosaicML, entegrasyon, depolama, işleme, yönetişim, paylaşım, analitik ve yapay zeka ile ilgili diğer hizmetler gibi çoklu bulut tekliflerinin yanı sıra üretken yapay zeka araçları sunarak Databricks Lakehouse platformunun ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Bu satın alma, Microsoft gibi teknoloji devlerinin ağır yatırımlarıyla desteklenen, çığır açan üretken yapay zeka teknolojileriyle yapay zeka endüstrisinde dalgalar yaratan OpenAI ardından geldi.

OpenAI'den farklı olarak MosaicML, kuruluşların kendi verilerini kullanarak büyük dil modelleri (LLM'ler) oluşturmasına ve eğitmesine vurgu yaparak açık kaynak yaklaşımını sürdürür. Şirketin en son sürümü olan MPT-30B, kuruluşların verilerini maliyet etkin bir şekilde kullanarak en son modelleri nasıl hızla geliştirip eğitebileceklerini gösteriyor. MosaicML'nin müşterilerinden bazıları Allen Institute for AI, General Intelligent, Hipokrat AI, Replit ve Scatter Labs'ı içerir.

Hem Databricks hem de MosaicML, yapay zekayı demokratikleştirme ve birleşik Lakehouse platformunu üretken yapay zeka ve LLM'ler oluşturmak için en iyi yer haline getirme konusunda ortak bir vizyonu paylaşıyor. Databricks'in kurucu ortağı ve CEO'su Ali Ghodsi yaptığı açıklamada, ortak hedeflerinin şeffaflık, açık kaynak katkıları ve zamanımızın en önemli bilgi işlem devrimini benimseyen müşterilere değer sunmaktan kaynaklandığını vurguladı.

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra MosaicML ekibinin tamamı Databricks'e katılacak. Bu yetenek elde tutma stratejisi, muhtemelen anlaşmanın önemli fiyat etiketine katkıda bulunuyor. Bir Intel mezunu olan MosaicML CEO'su ve kurucu ortağı Naveen Rao, Databricks ekibine katılanlar arasında.

Üretken yapay zekanın teknoloji endüstrisinde merkez sahneye çıkmasıyla, MosaicML'nin Databricks tarafından satın alınması, yapay zekanın hızlı genişlemesinde çok önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Yapay zeka destekli teknolojilere ve yeteneklere olan talep artmaya devam ettikçe, bu son derece rekabetçi alanda daha fazla birleşme ve satın almanın gerçekleşmesi bekleniyor. AppMaster.io ve diğerleri gibi platformların ortaya çıkışı, birinci sınıf teknoloji taleplerini karşılamak için low-code ve no-code çözümlere yönelik artan ihtiyacı gösteriyor.