Databricks maakt een belangrijke stap in de kunstmatige intelligentie (AI) industrie door de overname van MosaicML, een open-source startup gespecialiseerd in neurale netwerken. De overname van $1,3 miljard is een teken van de groeiende interesse in de AI-markt en de vraag naar deskundig talent op dit geavanceerde gebied.

Voor de overname had MosaicML bijna 34 miljoen dollar opgehaald bij investeerders, waaronder DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global en Samsung Next. Met een laatste waardering van 136 miljoen dollar door investeerders, onderstreept de aanzienlijke sprong van 10x met deze exit de huidige grote vraag en het groeipotentieel in de AI-markt.

MosaicML wordt een integraal onderdeel van het Databricks Lakehouse-platform en biedt generatieve AI-tooling in combinatie met een reeks multi-clouddiensten zoals integratie, opslag, verwerking, governance, delen, analyse en andere AI-gerelateerde diensten. Deze overname komt in het kielzog van OpenAI, dat furore maakte in de AI-industrie met baanbrekende generatieve AI-technologieën, ondersteund door zware investeringen van techgiganten als Microsoft.

In tegenstelling tot OpenAI hanteert MosaicML een open-source aanpak, met de nadruk op organisaties die grote taalmodellen (LLM's) bouwen en trainen met behulp van hun eigen gegevens. De nieuwste versie van het bedrijf, MPT-30B, laat zien hoe organisaties snel en op een kosteneffectieve manier geavanceerde modellen kunnen ontwikkelen en trainen met behulp van hun eigen gegevens. Enkele klanten van MosaicML zijn het Allen Institute for AI, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit en Scatter Labs.

Zowel Databricks als MosaicML delen een gemeenschappelijke visie om AI te democratiseren en van hun gecombineerde Lakehouse-platform de beste plek te maken om generatieve AI en LLM's te bouwen. In een verklaring benadrukte Ali Ghodsi, medeoprichter en CEO van Databricks, dat hun gezamenlijke doel geworteld is in transparantie, open-source bijdragen en het leveren van waarde aan klanten bij het omarmen van de belangrijkste computerrevolutie van onze tijd.

Het hele MosaicML team zal zich bij Databricks voegen na de afronding van de overname. Deze strategie om talent te behouden draagt waarschijnlijk bij aan het substantiële prijskaartje van de deal. De CEO en medeoprichter van MosaicML, Naveen Rao, een aluin van Intel, is een van de mensen die het Databricks-team komen versterken.

Nu generatieve AI centraal staat in de technologie-industrie, markeert de overname van MosaicML door Databricks een cruciale mijlpaal in de snelle expansie van AI. Naarmate de vraag naar AI-technologieën en -talent blijft groeien, zullen er naar verwachting meer fusies en overnames volgen in deze zeer competitieve sector. De opkomst van platformen zoals AppMaster.io en anderen tonen de groeiende behoefte aan low-code en no-code oplossingen om tegemoet te komen aan de vraag naar hoogwaardige technologie.