A Databricks está a dar um passo significativo na indústria da inteligência artificial (IA) ao adquirir a MosaicML, uma startup de código aberto especializada em redes neurais. A aquisição de 1,3 mil milhões de dólares significa o interesse crescente no mercado da IA, bem como a procura de talentos qualificados neste domínio de ponta.

Antes da aquisição, a MosaicML tinha angariado pouco menos de 34 milhões de dólares de investidores, incluindo DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global e Samsung Next. Com a sua última avaliação de ronda de investidores em 136 milhões de dólares, o salto considerável de 10 vezes com esta saída destaca a elevada procura atual e o potencial de crescimento no mercado da IA.

O MosaicML tornar-se-á parte integrante da plataforma Databricks Lakehouse, oferecendo ferramentas de IA generativa juntamente com a sua gama de ofertas multi-nuvem, tais como integração, armazenamento, processamento, governação, partilha, análise e outros serviços relacionados com a IA. Esta aquisição vem na sequência de OpenAI fazendo ondas na indústria de IA com tecnologias inovadoras de IA generativa, apoiadas por grandes investimentos de gigantes da tecnologia como a Microsoft.

Ao contrário do OpenAI, o MosaicML mantém uma abordagem de código aberto, com ênfase nas organizações que constroem e treinam grandes modelos de linguagem (LLMs) usando seus próprios dados. A última versão da empresa, MPT-30B, demonstra como as organizações podem desenvolver e treinar rapidamente modelos de última geração utilizando os seus dados de uma forma económica. Alguns dos clientes da MosaicML incluem o Allen Institute for AI, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit e Scatter Labs.

Tanto a Databricks como a MosaicML partilham uma visão comum para democratizar a IA e fazer da sua plataforma combinada Lakehouse o melhor local para construir IA generativa e LLMs. Numa declaração, Ali Ghodsi, cofundador e CEO da Databricks, enfatizou que o seu objetivo unificado está enraizado na transparência, nas contribuições de código aberto e na entrega de valor aos clientes à medida que estes abraçam a revolução informática mais significativa do nosso tempo.

Toda a equipa da MosaicML irá juntar-se à Databricks após a conclusão da aquisição. Esta estratégia de retenção de talentos provavelmente contribui para o preço substancial do negócio. O CEO e cofundador da MosaicML, Naveen Rao, um ex-aluno da Intel, está entre os que se juntam à equipa da Databricks.

Com a IA generativa a ocupar um lugar central na indústria tecnológica, a aquisição da MosaicML pela Databricks assinala um marco crucial na rápida expansão da IA. Como a demanda por tecnologias e talentos alimentados por IA continua a crescer, espera-se que mais fusões e aquisições ocorram neste espaço altamente competitivo. O surgimento de plataformas como a AppMaster.io e outras demonstram a necessidade crescente de soluções low-code e no-code para atender às demandas de tecnologia premium.