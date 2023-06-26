Компания Databricks делает значительный шаг в индустрии искусственного интеллекта (ИИ), приобретая MosaicML, стартап с открытым исходным кодом, специализирующийся на нейронных сетях. Приобретение стоимостью 1,3 миллиарда долларов свидетельствует о растущем интересе к рынку ИИ, а также о спросе на квалифицированных специалистов в этой передовой области.

До приобретения компания MosaicML привлекла чуть менее 34 миллионов долларов от инвесторов, включая DCVC, AME Cloud Ventures, Frontline, Atlas, Playground Global и Samsung Next. При последней оценке компании в 136 миллионов долларов США, значительный 10-кратный скачок с этим выходом подчеркивает текущий высокий спрос и потенциал роста на рынке ИИ.

MosaicML станет неотъемлемой частью платформы Databricks Lakehouse, предлагая инструментарий генеративного ИИ вместе со своим спектром мультиоблачных предложений, таких как интеграция, хранение, обработка, управление, совместное использование, аналитика и другие услуги, связанные с ИИ. Это приобретение произошло после того, как OpenAI произвел фурор в индустрии ИИ, предложив революционные технологии генеративного ИИ, подкрепленные крупными инвестициями со стороны таких технологических гигантов, как Microsoft.

В отличие от OpenAI, MosaicML поддерживает подход с открытым исходным кодом, делая акцент на создании и обучении организациями больших языковых моделей (LLM) с использованием собственных данных. Последний релиз компании, MPT-30B, демонстрирует, как организации могут быстро и экономически эффективно разрабатывать и обучать самые современные модели, используя свои данные. Среди клиентов MosaicML - Институт ИИ Аллена, Generally Intelligent, Hippocratic AI, Replit и Scatter Labs.

Databricks и MosaicML разделяют общее видение демократизации ИИ и превращения их объединенной платформы Lakehouse в лучшее место для создания генеративного ИИ и LLM. В своем заявлении Али Годси, соучредитель и генеральный директор Databricks, подчеркнул, что их единая цель основана на прозрачности, вкладе с открытым исходным кодом и предоставлении ценности для клиентов, поскольку они принимают самую значительную вычислительную революцию нашего времени.

Вся команда MosaicML присоединится к Databricks после завершения приобретения. Такая стратегия удержания талантов, вероятно, способствует значительной цене сделки. Генеральный директор и соучредитель MosaicML Навин Рао, выпускник Intel, является одним из тех, кто присоединится к команде Databricks.

Поскольку генеративный ИИ занимает центральное место в технологической отрасли, приобретение MosaicML компанией Databricks знаменует собой важную веху в стремительном развитии ИИ. Поскольку спрос на технологии и таланты, основанные на ИИ, продолжает расти, ожидается, что в этом высококонкурентном пространстве произойдет еще больше слияний и приобретений. Появление таких платформ, как AppMaster.io и других, демонстрирует растущую потребность в решениях low-code и no-code для решения технологических задач премиум-класса.