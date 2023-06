Canva, une plateforme de collaboration et de conception graphique populaire no-code qui compte 135 millions d'utilisateurs actifs mensuels, a dévoilé la plateforme Canva pour les développeurs. Cette plateforme innovante propose une suite complète d'API et d'outils de développement conçus pour permettre aux développeurs de créer des applications attrayantes pour la vaste communauté Canva. Les développeurs peuvent ainsi commercialiser leurs applications via le Canva App Marketplace et toucher un public encore plus large.

La plateforme Canva pour les développeurs, qui a été officiellement lancée le 14 juin, s'appuie sur le SDK Canva. Le SDK a pour but d'aider les développeurs à créer rapidement leurs applications. Il y avait déjà plus de 11 000 développeurs sur la liste d'attente pour le SDK, qui était en version bêta depuis neuf mois. La plateforme Canva pour les développeurs se compose de plusieurs éléments :

La vaste base d'utilisateurs de Canva s'étend des petits influenceurs et propriétaires d'entreprises à 85 % des entreprises du Fortune 500, y compris Zoom et HubSpot. Les caractéristiques de la plateforme comprennent une interface utilisateur drag-and-drop et des modèles personnalisables adaptés aux présentations, aux documents, aux sites web et aux graphiques pour les médias sociaux. En outre, Canva héberge une riche bibliothèque de polices, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio pour améliorer les créations.

Alors que la popularité des plateformes low-code, no-code telles que Canva et AppMaster continue de croître dans l'industrie technologique, la demande d'outils de développement complets et conviviaux devient de plus en plus critique. En fournissant aux développeurs les ressources nécessaires pour créer des applications robustes qui répondent aux besoins de la communauté Canva, la plateforme pour développeurs Canva est prête à remodeler le paysage de la conception graphique et de la collaboration.