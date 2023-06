Canva, een populair no-code grafisch ontwerp- en samenwerkingsplatform met 135 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, heeft het Canva Developers Platform onthuld. Dit innovatieve platform beschikt over een uitgebreide reeks API's en ontwikkeltools die zijn ontworpen om ontwikkelaars in staat te stellen boeiende toepassingen te bouwen voor de enorme Canva-gemeenschap. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun applicaties op de markt brengen via de Canva App Marketplace en een nog breder publiek bereiken.

Het Canva Developers Platform, dat officieel werd uitgerold op 14 juni, wordt ondersteund door de Canva SDK. De SDK is bedoeld om ontwikkelaars te helpen snel hun toepassingen op te zetten. Er stonden al meer dan 11.000 ontwikkelaars op de wachtlijst voor de SDK, die de afgelopen negen maanden in bèta was. Het Canva Developers Platform bestaat uit verschillende elementen:

Canva's enorme gebruikersbestand strekt zich uit van kleine influencers en bedrijfseigenaren tot maar liefst 85% van de Fortune 500 bedrijven, waaronder Zoom en HubSpot. De kenmerkende functies van het platform zijn onder andere een drag-and-drop gebruikersinterface en aanpasbare sjablonen die geschikt zijn voor presentaties, documenten, websites en afbeeldingen voor sociale media. Bovendien biedt Canva een uitgebreide bibliotheek met lettertypen, illustraties, videobeelden en audioclips om ontwerpen te verbeteren.

Naarmate de populariteit van low-code, no-code platforms zoals Canva en AppMaster blijft groeien in de technische industrie, wordt de vraag naar uitgebreide, gebruiksvriendelijke ontwikkeltools steeds belangrijker. Door ontwikkelaars te voorzien van de middelen om robuuste toepassingen te bouwen die voldoen aan de behoeften van de Canva-gemeenschap, is het Canva Developers Platform klaar om het landschap van grafisch ontwerp en samenwerking opnieuw vorm te geven.