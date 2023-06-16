拥有1.35亿月度活跃用户的流行的no-code 图形设计和协作平台Canva，已经发布了Canva开发者平台。这个创新的平台具有一套全面的API和开发工具，旨在使开发者能够为庞大的Canva社区建立有吸引力的应用程序。因此，开发者可以通过Canva应用市场推销他们的应用，并接触到更广泛的受众。

Canva开发者平台于6月14日正式推出，以Canva SDK为基础。该SDK旨在帮助开发者快速建立他们的应用程序。在SDK的等待名单上已经有超过11000名开发者，在过去的九个月里，SDK一直处于测试阶段。Canva开发者平台由几个要素组成：

Canva的庞大用户群从小型的影响者和企业主到高达85%的财富500强企业，包括Zoom和HubSpot。该平台的标志性功能包括drag-and-drop 用户界面和可定制的模板，适用于演示文稿、文件、网站和社交媒体图形。此外，Canva还拥有一个丰富的字体、插图、视频片段和音频剪辑库，用于增强设计。

随着low-code 、no-code ，像Canva和AppMaster这样的平台在科技行业的普及，对全面、用户友好的开发工具的需求变得越来越关键。通过为开发者提供资源来建立强大的应用程序，以满足Canva社区的需求，Canva开发者平台有望重塑图形设计和协作的格局。