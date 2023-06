Canva, la popolare piattaforma di progettazione grafica e collaborazione no-code con 135 milioni di utenti attivi mensilmente, ha presentato la Canva Developers Platform. Questa piattaforma innovativa presenta una suite completa di API e strumenti di sviluppo progettati per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni coinvolgenti per la vasta comunità di Canva. Di conseguenza, gli sviluppatori possono commercializzare le loro applicazioni attraverso il Canva App Marketplace e raggiungere un pubblico ancora più vasto.

La piattaforma per gli sviluppatori di Canva, lanciata ufficialmente il 14 giugno, si basa sull'SDK di Canva. L'SDK ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a creare rapidamente le loro applicazioni. C'erano già più di 11.000 sviluppatori in lista d'attesa per l'SDK, che era in beta da nove mesi. La piattaforma per sviluppatori di Canva è composta da diversi elementi:

La vasta base di utenti di Canva spazia da piccoli influencer e imprenditori a ben l'85% delle aziende Fortune 500, tra cui Zoom e HubSpot. Le caratteristiche principali della piattaforma includono un'interfaccia utente drag-and-drop e modelli personalizzabili adatti a presentazioni, documenti, siti web e grafica per i social media. Inoltre, Canva ospita una ricca libreria di font, illustrazioni, filmati e clip audio per migliorare i progetti.

Con la continua crescita della popolarità di low-code, no-code piattaforme come Canva e AppMaster nel settore tecnologico, la richiesta di strumenti di sviluppo completi e facili da usare diventa sempre più critica. Fornendo agli sviluppatori le risorse per creare applicazioni robuste che soddisfino le esigenze della comunità di Canva, la piattaforma per sviluppatori di Canva è pronta a rimodellare il panorama della progettazione grafica e della collaborazione.