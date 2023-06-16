Canva, популярная платформа для графического дизайна и совместной работы no-code с 135 миллионами ежемесячных активных пользователей, представила платформу Canva Developers Platform. Эта инновационная платформа включает в себя полный набор API и инструментов разработки, позволяющих разработчикам создавать привлекательные приложения для обширного сообщества Canva. В результате разработчики смогут продавать свои приложения через Canva App Marketplace и охватить еще более широкую аудиторию.

Платформа Canva Developers Platform, которая была официально запущена 14 июня, основана на Canva SDK. SDK призван помочь разработчикам быстро создавать свои приложения. В списке ожидания SDK, который находился в бета-версии в течение последних девяти месяцев, уже более 11 000 разработчиков. Платформа для разработчиков Canva состоит из нескольких элементов:

Обширная пользовательская база Canva охватывает широкий круг пользователей - от небольших влиятельных людей и владельцев бизнеса до 85% компаний из списка Fortune 500, включая Zoom и HubSpot. Фирменные особенности платформы включают пользовательский интерфейс drag-and-drop и настраиваемые шаблоны, подходящие для презентаций, документов, веб-сайтов и графики для социальных сетей. Кроме того, Canva содержит богатую библиотеку шрифтов, иллюстраций, видеоматериалов и аудиоклипов для улучшения дизайна.

По мере того, как популярность low-code, no-code платформ, таких как Canva и AppMaster, продолжает расти в технологической отрасли, спрос на комплексные, удобные инструменты разработки становится все более критичным. Предоставляя разработчикам ресурсы для создания надежных приложений, отвечающих потребностям сообщества Canva, платформа Canva Developers Platform способна изменить ландшафт графического дизайна и совместной работы.