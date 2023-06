O Canva, uma popular plataforma de colaboração e design gráfico no-code com 135 milhões de utilizadores activos mensais, revelou a Canva Developers Platform. Esta plataforma inovadora apresenta um conjunto abrangente de APIs e ferramentas de desenvolvimento concebidas para permitir aos programadores criar aplicações interessantes para a vasta comunidade Canva. Como resultado, os programadores podem comercializar as suas aplicações através do Canva App Marketplace e alcançar um público ainda mais vasto.

A plataforma para programadores do Canva, que foi oficialmente lançada a 14 de junho, é ancorada pelo Canva SDK. O SDK tem como objetivo ajudar os programadores a criar rapidamente as suas aplicações. Já havia mais de 11.000 programadores em lista de espera para o SDK, que esteve em versão beta durante os últimos nove meses. A plataforma para programadores do Canva é composta por vários elementos:

A vasta base de utilizadores do Canva abrange desde pequenos influenciadores e proprietários de empresas até 85% das empresas da Fortune 500, incluindo a Zoom e a HubSpot. As funcionalidades de assinatura da plataforma incluem uma interface de utilizador drag-and-drop e modelos personalizáveis adequados para apresentações, documentos, sítios Web e gráficos para redes sociais. Além disso, o Canva aloja uma biblioteca rica em tipos de letra, ilustrações, imagens de vídeo e clips de áudio para melhorar os designs.

À medida que a popularidade das plataformas low-code, no-code como o Canva e o AppMaster continua a crescer na indústria tecnológica, a procura de ferramentas de desenvolvimento abrangentes e fáceis de utilizar torna-se cada vez mais crítica. Ao fornecer aos programadores os recursos para criar aplicações robustas que satisfaçam as necessidades da comunidade Canva, a Plataforma de Programadores do Canva está preparada para remodelar o panorama do design gráfico e da colaboração.