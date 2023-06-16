Aylık 135 milyon aktif kullanıcısı olan popüler bir no-code grafik tasarım ve işbirliği platformu olan Canva, Canva Developers Platform'u tanıttı. Bu yenilikçi platform, geliştiricilerin geniş Canva topluluğu için ilgi çekici uygulamalar oluşturmasını sağlamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir API paketi ve geliştirme araçları içerir. Sonuç olarak, geliştiriciler uygulamalarını Canva App Marketplace aracılığıyla pazarlayabilir ve daha da geniş bir kitleye ulaşabilir.

14 Haziran'da resmi olarak kullanıma sunulan Canva Geliştiriciler Platformu, Canva SDK tarafından desteklenmektedir. SDK, geliştiricilerin uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlar. Son dokuz aydır beta sürümünde olan SDK için şimdiden 11.000'den fazla geliştirici bekleme listesindeydi. Canva Developers Platform birkaç öğeden oluşur:

Canva'nın geniş kullanıcı tabanı, küçük etkileyicilerden ve işletme sahiplerinden Zoom ve HubSpot dahil olmak üzere Fortune 500 şirketlerinin %85'ine kadar uzanıyor. Platformun imza özellikleri, bir drag-and-drop kullanıcı arayüzü ve sunumlar, belgeler, web siteleri ve sosyal medya grafikleri için uygun özelleştirilebilir şablonları içerir. Ayrıca Canva, tasarımları geliştirmek için zengin bir yazı tipi, resim, video çekimi ve ses klipleri kitaplığı barındırır.

Canva ve AppMaster gibi low-code, no-code platformların popülaritesi teknoloji endüstrisinde artmaya devam ettikçe, kapsamlı, kullanıcı dostu geliştirme araçlarına olan talep giderek daha kritik hale geliyor. Canva Developers Platform, geliştiricilere Canva topluluğunun ihtiyaçlarını karşılayan güçlü uygulamalar oluşturmaları için gereken kaynakları sağlayarak, grafik tasarım ve işbirliği ortamını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.