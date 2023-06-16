كشفت Canva ، وهي منصة تعاون وتصميم رسومي شهير no-code مع 135 مليون مستخدم نشط شهريًا ، عن Canva Developers Platform . تتميز هذه المنصة المبتكرة بمجموعة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات وأدوات التطوير المصممة لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات جذابة لمجتمع Canva الواسع. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين تسويق تطبيقاتهم من خلال Canva App Marketplace والوصول إلى جمهور أوسع.

تم دعم منصة Canva للمطورين ، التي تم طرحها رسميًا في 14 يونيو ، بواسطة Canva SDK . تهدف SDK إلى مساعدة المطورين على إنشاء تطبيقاتهم بسرعة. كان هناك بالفعل أكثر من 11000 مطور على قائمة انتظار SDK ، والتي كانت في مرحلة تجريبية خلال الأشهر التسعة الماضية. تتكون منصة Canva للمطورين من عدة عناصر:

تمتد قاعدة مستخدمي Canva الواسعة من صغار المؤثرين وأصحاب الأعمال إلى 85٪ من شركات Fortune 500 ، بما في ذلك Zoom و HubSpot. تتضمن ميزات توقيع النظام الأساسي واجهة مستخدم drag-and-drop وقوالب قابلة للتخصيص مناسبة للعروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ، تستضيف Canva مكتبة غنية من الخطوط والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو ومقاطع الصوت لتحسين التصميمات.

نظرًا لاستمرار شعبية المنصات low-code no-code مثل Canva و AppMaster في صناعة التكنولوجيا ، أصبح الطلب على أدوات تطوير شاملة وسهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد. من خلال تزويد المطورين بالموارد اللازمة لإنشاء تطبيقات قوية تلبي احتياجات مجتمع Canva ، فإن منصة Canva للمطورين مهيأة لإعادة تشكيل مشهد التصميم الجرافيكي والتعاون.