L'IA Bard de Google élargit les horizons avec de nouvelles fonctionnalités et une intégration complète

Google a élevé les capacités de son célèbre modèle d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle, Bard, repoussant les limites de son utilité avec une intégration renforcée entre de nombreuses applications et services Google. Cette synergie renforcée entre Bard et l'écosystème d'applications de Google vise à générer des réponses utilisateur plus ciblées et plus bénéfiques.

La fonctionnalité évoluée « Google it » de Bard présente désormais une plus grande précision dans l'authentification des réponses. Ses capacités avancées peuvent désormais être exploitées sur un spectre élargi d'applications Google. L'intégration s'étend désormais pour inclure des applications importantes telles que Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail et Google Flights.

Google a fait un grand pas en avant dans la convergence des capacités de Bard avec son écosystème d'applications plus large, démontrant ainsi son engagement constant en faveur de la confidentialité des données des utilisateurs. Expliquant la mesure de protection des informations personnelles, Yury Pinsky, directeur de la gestion des produits chez Bard, a développé l'approche de confidentialité des données dans un récent article de blog.

Pinsky rassure que leur adhésion à des mesures de confidentialité strictes permet l'utilisation des extensions Workspace sans compromettre le contenu personnel de Gmail, Docs et Drive. Ces extensions sont immunisées contre tout examen humain et ne sont pas utilisées pour le ciblage publicitaire via Bard. Dans le cadre de son engagement en matière de contrôle de la confidentialité, les utilisateurs disposent de l'entière autorité pour décider de l'étendue de l'utilisation de ces extensions et ont la possibilité de les désactiver si nécessaire.

Les exemples de capacités avancées de Bard incluent l'introduction d'une fonctionnalité qui facilite la création de conversations partagées. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d'étendre ou de lancer de nouvelles discussions et demandes de renseignements sur un chat Bard partagé via un lien public, favorisant ainsi une expansion transparente de la conversation ou déclenchant de nouvelles idées basées sur du contenu partagé.

Bard a également fait un pas en avant en étendant les fonctionnalités autrefois limitées à la langue anglaise à 40 langues supplémentaires. Les capacités étendues englobent des fonctionnalités révolutionnaires telles que la recherche d'images dans les réponses, la modification des réponses de Bard et le téléchargement d'images avec Lens.

Pinsky a attribué les progrès réalisés dans les fonctionnalités de Bard aux mises à jour apportées à son dernier modèle PaLM 2, le citant comme étant sa version la plus performante à ce jour. Sur la base des commentaires reçus des utilisateurs, Google a utilisé des techniques d'apprentissage par renforcement de pointe pour améliorer l'intuitivité et l'imagination du modèle, promettant une meilleure qualité et précision en plus d'une augmentation de son aide au codage complexe. Grâce aux capacités améliorées de Bard, les utilisateurs peuvent collaborer de manière créative, passer facilement d'un langage à l'autre parmi 40 alternatives ou se renseigner sur une assistance approfondie au codage, le tout avec une qualité et une précision inégalées.

Cette décision de Google témoigne d'un investissement solide vers un avenir où une assistance automatisée avec une interopérabilité élevée, comme la plate no-code d' AppMaster, deviendrait un élément intégral des opérations numériques de routine - une réalité émergente à laquelle les entreprises de toutes tailles doivent se préparer.