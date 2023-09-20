يقوم Bard AI من Google بتوسيع الآفاق بميزات جديدة وتكامل شامل

قامت Google برفع قدرات نموذجها الشهير للذكاء الاصطناعي للمحادثة (AI)، Bard، مما دفع حدود فائدتها من خلال التكامل المعزز بين العديد من تطبيقات وخدمات Google. يهدف هذا التآزر المعزز بين Bard والنظام البيئي للتطبيقات في Google إلى الحصول على استجابات مستخدمين أكثر استهدافًا وإفادة.

تُظهر ميزة "Google it" المتطورة من Bard الآن دقة أكبر في مصادقة الاستجابة. ويمكن الآن الاستفادة من قدراتها المتقدمة عبر مجموعة واسعة من تطبيقات Google. يمتد التكامل الآن ليشمل تطبيقات مهمة مثل Google Docs، وGoogle Drive، وخرائط Google، وYouTube، وGmail، وGoogle Flights.

اتخذت Google خطوة واثقة في دمج قدرات Bard مع نظامها البيئي الأوسع للتطبيقات، مما يدل على التزامها الثابت بخصوصية بيانات المستخدم. في شرح الإجراء الوقائي للمعلومات الشخصية، قام يوري بينسكي، مدير إدارة المنتجات في Bard، بتوضيح نهج خصوصية البيانات في منشور مدونة حديث.

تؤكد Pinsky أن التزامها بإجراءات الخصوصية الصارمة يسمح باستخدام ملحقات Workspace دون المساس بالمحتوى الشخصي من Gmail وDocs وDrive. هذه الإضافات محصنة ضد المراجعة البشرية ولا يتم استخدامها لاستهداف الإعلانات عبر Bard. وكجزء من التزامها بالتحكم في الخصوصية، يتم منح المستخدمين السلطة الكاملة لتحديد مدى استخدام هذه الملحقات ولديهم خيار تعطيلها حسب الحاجة.

تتضمن مثيلات إمكانيات Bard المتقدمة تقديم ميزة تسهل البناء على المحادثات المشتركة. يتوفر لدى المستخدمين الآن إمكانية توسيع أو بدء مناقشات واستفسارات جديدة في دردشة Bard المشتركة من خلال رابط عام، مما يعزز توسيع المحادثة بسلاسة أو إطلاق أفكار جديدة بناءً على المحتوى المشترك.

لقد قام Bard أيضًا بخطوة قديمة من خلال توسيع الميزات التي كانت مقتصرة سابقًا على اللغة الإنجليزية إلى 40 لغة أخرى. تشمل الإمكانات الموسعة ميزات تغير قواعد اللعبة مثل البحث عن الصور داخل الردود، وتعديل ردود Bard، وتحميل الصور باستخدام Lens.

عزا Pinsky القفزات في ميزات Bard إلى التحديثات التي تم إجراؤها على أحدث طراز PaLM 2، مشيرًا إليها باعتبارها الإصدار الأكثر كفاءة حتى الآن. واستنادًا إلى تعليقات المستخدمين المستلمة، استخدمت Google تقنيات التعلم المعزز المتطورة لتعزيز بديهة النموذج وخياله، واعدًا بجودة ودقة أفضل إلى جانب زيادة مساعدته المعقدة في البرمجة. بفضل قدرة Bard المعززة، يمكن للمستخدمين التعاون بشكل إبداعي، أو نقل اللغة بسهولة بين 40 بديلاً، أو الاستفسار عن مساعدة برمجية متعمقة، كل ذلك بجودة ودقة لا مثيل لهما.

تشير هذه الخطوة من جانب Google إلى استثمار قوي نحو مستقبل تصبح فيه المساعدة الآلية ذات قابلية التشغيل البيني العالية، مثل منصة AppMaster no-code ، جزءًا لا يتجزأ من العمليات الرقمية الروتينية - وهي حقيقة ناشئة يجب على الشركات على جميع المستويات الاستعداد لها.