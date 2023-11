Google's Bard AI breidt horizonten uit met nieuwe functies en uitgebreide integratie

Google heeft de mogelijkheden van zijn befaamde conversationele Artificial Intelligence (AI)-model, Bard, vergroot en de grenzen van zijn bruikbaarheid verlegd met versterkte integratie tussen talloze Google-applicaties en -services. Deze verbeterde synergie tussen Bard en het ecosysteem van apps van Google heeft tot doel gerichtere en nuttigere reacties van gebruikers te genereren.

Bard's geëvolueerde 'Google it'-functie vertoont nu een grotere nauwkeurigheid bij responsauthenticatie. De geavanceerde mogelijkheden kunnen nu worden benut in een uitgebreid spectrum van Google-applicaties. De integratie breidt zich nu uit naar belangrijke apps zoals Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail en Google Flights.

Google heeft een zelfverzekerde stap gezet in het samenbrengen van de capaciteiten van Bard met zijn bredere applicatie-ecosysteem, wat blijk geeft van een consistente toewijding aan de privacy van gebruikersgegevens. Yury Pinsky, directeur Product Management bij Bard, legde de beschermende maatregel van persoonlijke informatie uit en ging in een recente blogpost dieper in op de aanpak van gegevensprivacy.

Pinsky verzekert dat hun naleving van strikte privacymaatregelen het gebruik van Workspace-extensies mogelijk maakt zonder de persoonlijke inhoud van Gmail, Documenten en Drive in gevaar te brengen. Deze extensies zijn immuun voor menselijke beoordeling en worden niet gebruikt voor advertentietargeting via Bard. Als onderdeel van de blijvende toewijding aan privacycontrole krijgen gebruikers volledige zeggenschap over het gebruik van deze extensies en hebben ze de mogelijkheid om deze indien nodig uit te schakelen.

Voorbeelden van de geavanceerde mogelijkheden van Bard zijn onder meer de introductie van een functie die het voortbouwen op gedeelde gesprekken vergemakkelijkt. De gebruikers hebben nu de mogelijkheid om nieuwe discussies en vragen uit te breiden of te initiëren op een gedeelde Bard-chat via een openbare link, waardoor een naadloze gespreksuitbreiding wordt bevorderd of nieuwe ideeën worden geactiveerd op basis van gedeelde inhoud.

Bard heeft ook een historische stap gezet door functies die voorheen beperkt waren tot de Engelse taal, uit te breiden naar 40 extra talen. Uitgebreide mogelijkheden omvatten baanbrekende functies zoals het zoeken naar afbeeldingen in reacties, het aanpassen van Bard's antwoorden en het uploaden van afbeeldingen met Lens.

Pinsky schreef de sprongen in de functies van Bard toe aan de updates van hun nieuwste PaLM 2-model en noemde het hun meest bekwame versie tot nu toe. Op basis van ontvangen gebruikersfeedback heeft Google geavanceerde technieken voor versterkend leren gebruikt om de intuïtiviteit en verbeeldingskracht van het model te vergroten, wat een betere kwaliteit en nauwkeurigheid belooft, naast een uitbreiding van de ingewikkelde codeerondersteuning. Met de verbeterde mogelijkheden van Bard kunnen gebruikers creatief samenwerken, moeiteloos van taal wisselen tussen 40 alternatieven, of informeren naar diepgaande codeerhulp, allemaal met ongeëvenaarde kwaliteit en precisie.

Deze stap van Google duidt op een robuuste investering in de richting van een toekomst waarin geautomatiseerde assistentie met hoge interoperabiliteit, zoals het no-code -platform van AppMaster, een integraal onderdeel zou worden van routinematige digitale operaties – een opkomende realiteit waar bedrijven van elke omvang zich op moeten voorbereiden.