Google'ın Bard Yapay Zekası Yeni Özellikler ve Kapsamlı Entegrasyonla Ufku Genişletiyor

Google, ünlü konuşma Yapay Zeka (AI) modeli Bard'ın yeteneklerini yükselterek çok sayıda Google uygulaması ve hizmeti arasındaki güçlendirilmiş entegrasyonla fayda sınırlarını zorluyor. Bard ile Google'ın uygulama ekosistemi arasındaki bu gelişmiş sinerji, daha hedefe yönelik ve faydalı kullanıcı yanıtları sağlamayı amaçlıyor.

Bard'ın gelişmiş 'Google it' özelliği artık yanıt kimlik doğrulamasında daha fazla hassasiyet sergiliyor. Gelişmiş yeteneklerinden artık geniş bir Google uygulamaları yelpazesinde yararlanılabilir. Entegrasyon artık Google Dokümanlar, Google Drive, Google Haritalar, YouTube, Gmail ve Google Flights gibi önemli uygulamaları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Google, Bard'ın yeteneklerini daha geniş uygulama ekosistemiyle birleştirme konusunda emin bir adım atarak kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda tutarlı bir taahhüt sergiledi. Kişisel bilgilerin koruyucu önlemini açıklayan Bard Ürün Yönetimi Direktörü Yury Pinsky, yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısında veri gizliliği yaklaşımını detaylandırdı.

Pinsky, katı gizlilik önlemlerine bağlılıklarının, Workspace uzantılarının Gmail, Dokümanlar ve Drive'daki kişisel içerikten ödün vermeden kullanılmasına olanak tanıdığına dair güvence veriyor. Bu uzantılar gerçek kişilerin incelemesine karşı bağışıklıdır ve Bard aracılığıyla reklam hedefleme için kullanılmaz. Gizlilik kontrolüne olan bağlılığının bir parçası olarak, kullanıcılara bu uzantıların kullanım kapsamına karar verme konusunda tam yetki verilir ve gerektiğinde bunları devre dışı bırakma seçeneği sunulur.

Bard'ın gelişmiş yeteneklerinin örnekleri arasında, paylaşılan sohbetler üzerine geliştirmeyi kolaylaştıran bir özelliğin sunulması yer almaktadır. Kullanıcılar artık ortak bir Bard sohbeti üzerinde yeni tartışmaları ve soruları halka açık bir bağlantı aracılığıyla genişletme veya başlatma olanağına sahip, bu da kesintisiz bir sohbet genişlemesini teşvik ediyor veya paylaşılan içeriğe dayalı yeni fikirleri tetikliyor.

Bard ayrıca daha önce İngilizce diliyle sınırlı olan özellikleri 40 dile daha genişleterek eski bir hamle yaptı. Genişletilmiş yetenekler, yanıtlar içinde görsel arama, Bard'ın yanıtlarını değiştirme ve Lens ile görsel yükleme gibi oyunun kurallarını değiştiren özellikleri kapsar.

Pinsky, Bard'ın özelliklerindeki sıçramaları en son PaLM 2 modelinde yapılan güncellemelere bağladı ve bunun şimdiye kadarki en yetkin versiyon olduğunu belirtti. Alınan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak Google, modelin sezgiselliğini ve hayal gücünü geliştirmek için en son takviyeli öğrenme tekniklerini kullandı ve karmaşık kodlama yardımını artırmanın yanı sıra daha iyi kalite ve doğruluk vaat etti. Bard'ın gelişmiş yeteneği sayesinde, kullanıcılar yaratıcı bir şekilde işbirliği yapabilir, 40 alternatif arasından zahmetsizce dil geçişi yapabilir veya derinlemesine kodlama yardımı hakkında bilgi alabilir ve bunların tümünü benzersiz kalite ve hassasiyetle gerçekleştirebilir.

Google'ın bu hamlesi , AppMaster no-code platformu gibi yüksek düzeyde birlikte çalışabilirliğe sahip otomatik yardımın, rutin dijital operasyonların ayrılmaz bir parçası haline geleceği ve her ölçekteki işletmenin hazırlanmak zorunda olduğu yeni ortaya çıkan bir gerçeklik haline geleceği bir geleceğe yönelik güçlü bir yatırımın sinyalini veriyor.