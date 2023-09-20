Google 的 Bard AI 通过新功能和全面集成拓展视野

谷歌提升了其著名的对话式人工智能 (AI) 模型 Bard 的功能，通过众多谷歌应用程序和服务之间的强化集成，推动其实用性的前沿。巴德和谷歌应用程序生态系统之间增强的协同作用旨在产生更有针对性和有益的用户响应。

巴德改进的“Google it”功能现在在响应身份验证方面表现出更高的精确度。现在可以在更多的 Google 应用程序中利用其先进功能。该集成现已扩展到包括 Google Docs、Google Drive、Google 地图、YouTube、Gmail 和 Google Flights 等重要应用程序。

Google 在将巴德的能力与其更广泛的应用程序生态系统融合方面迈出了自信的一步，展现了对用户数据隐私的一贯承诺。巴德产品管理总监 Yury Pinsky 在最近的一篇博客文章中详细阐述了数据隐私方法，解释了个人信息的保护措施。

Pinsky 再次保证，他们遵守严格的隐私措施，因此可以使用 Workspace 扩展程序，而不会泄露 Gmail、Docs 和 Drive 中的个人内容。这些扩展程序不受人工审核的影响，并且不会用于通过 Bard 进行广告定位。作为其对隐私控制的保留承诺的一部分，用户被授予决定这些扩展的使用范围的完全权力，并可以根据需要选择禁用它们。

Bard 的高级功能实例包括引入了一项有助于构建共享对话的功能。用户现在可以通过公共链接在共享的 Bard 聊天中扩展或发起新的讨论和询问，从而促进无缝对话扩展或触发基于共享内容的新想法。

Bard 还做出了一项传统举措，将以前仅限于英语的功能扩展到另外 40 种语言。扩展功能包括改变游戏规则的功能，例如在响应中搜索图像、修改 Bard 的回复以及使用 Lens 上传图像。

Pinsky 将 Bard 功能的飞跃归功于他们最新的 PaLM 2 型号的更新，并称其为迄今为止最熟练的版本。根据收到的用户反馈，谷歌采用了尖端的强化学习技术来增强模型的直观性和想象力，除了增强复杂的编码辅助之外，还承诺提供更好的质量和准确性。借助 Bard 的增强功能，用户可以创造性地协作，在 40 种替代方案中轻松转换语言，或查询深入的编码帮助，所有这些都具有无与伦比的质量和精度。

谷歌的这一举动标志着对未来的大力投资，具有高互操作性的自动化辅助（如AppMaster的no-code平台）将成为日常数字运营的一个组成部分，这是各种规模的企业都必须做好准备的新兴现实。