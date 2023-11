Sztuczna inteligencja Bard firmy Google poszerza horyzonty dzięki nowym funkcjom i kompleksowej integracji

Firma Google zwiększyła możliwości swojego słynnego konwersacyjnego modelu sztucznej inteligencji (AI), Bard, przesuwając granice swojej użyteczności dzięki wzmocnionej integracji z licznymi aplikacjami i usługami Google. Ta zwiększona synergia pomiędzy Bard i ekosystemem aplikacji Google ma na celu zapewnienie bardziej ukierunkowanych i korzystnych reakcji użytkowników.

Udoskonalona funkcja Barda „Google it” zapewnia teraz większą precyzję uwierzytelniania odpowiedzi. Jego zaawansowane możliwości można teraz wykorzystać w szerszej gamie aplikacji Google. Integracja obejmuje teraz ważne aplikacje, takie jak Dokumenty Google, Dysk Google, Mapy Google, YouTube, Gmail i Loty Google.

Firma Google podjęła pewny krok w łączeniu możliwości Barda z szerszym ekosystemem aplikacji, wykazując konsekwentne zaangażowanie w ochronę prywatności danych użytkowników. Wyjaśniając środki ochrony danych osobowych, Yury Pinsky, dyrektor ds. zarządzania produktami w Bard, w niedawnym poście na blogu omówił podejście do ochrony danych.

Pinsky zapewnia, że ​​przestrzeganie rygorystycznych zasad ochrony prywatności umożliwia korzystanie z rozszerzeń Workspace bez narażania osobistych treści z Gmaila, Dokumentów i Dysku. Rozszerzenia te są odporne na weryfikację przez człowieka i nie są wykorzystywane do kierowania reklam za pośrednictwem Barda. W ramach stałego zaangażowania w kontrolę prywatności użytkownicy mają pełną władzę w zakresie decydowania o zakresie wykorzystania tych rozszerzeń i mają możliwość ich wyłączenia w razie potrzeby.

Przykłady zaawansowanych możliwości Barda obejmują wprowadzenie funkcji ułatwiającej budowanie na podstawie wspólnych rozmów. Użytkownicy mają teraz możliwość przedłużania lub inicjowania nowych dyskusji i zapytań na wspólnym czacie Bard za pośrednictwem publicznego łącza, co sprzyja płynnemu rozwijaniu konwersacji lub wyzwalaniu nowatorskich pomysłów w oparciu o udostępnione treści.

Bard wykonał także starsze posunięcie, rozszerzając funkcje wcześniej ograniczone do języka angielskiego na 40 kolejnych języków. Rozszerzone możliwości obejmują funkcje zmieniające zasady gry, takie jak wyszukiwanie obrazów w odpowiedziach, modyfikowanie odpowiedzi Barda i przesyłanie obrazów za pomocą Lens.

Pinsky przypisał skoki w funkcjach Barda aktualizacjom wprowadzonym do najnowszego modelu PaLM 2, uznając go za ich najbardziej wydajną jak dotąd wersję. Na podstawie opinii użytkowników firma Google zastosowała najnowocześniejsze techniki uczenia się przez wzmacnianie, aby zwiększyć intuicyjność i wyobraźnię modelu, zapewniając lepszą jakość i dokładność, a także udoskonalenie funkcji skomplikowanego kodowania. Dzięki zwiększonym możliwościom Barda użytkownicy mogą kreatywnie współpracować, bez wysiłku przełączać język pomiędzy 40 alternatywami lub prosić o pomoc w dogłębnym kodowaniu, a wszystko to z niezrównaną jakością i precyzją.

To posunięcie Google sygnalizuje solidną inwestycję w przyszłość, w której zautomatyzowana pomoc o wysokiej interoperacyjności, taka jak platforma AppMaster no-code, stanie się integralnym elementem rutynowych operacji cyfrowych – nowej rzeczywistości, na którą muszą przygotować się firmy każdej skali.