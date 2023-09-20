Bard AI от Google расширяет горизонты благодаря новым функциям и комплексной интеграции

Google расширила возможности своей известной модели диалогового искусственного интеллекта (ИИ) Bard, расширяя границы ее полезности за счет усиленной интеграции с многочисленными приложениями и сервисами Google. Эта расширенная синергия между Bard и экосистемой приложений Google направлена ​​на получение более целенаправленных и полезных ответов пользователей.

Усовершенствованная функция Bard «Google it» теперь обеспечивает большую точность аутентификации ответов. Его расширенные возможности теперь можно использовать в расширенном спектре приложений Google. Теперь интеграция распространяется и включает такие важные приложения, как Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail и Google Flights.

Google предпринял уверенный шаг в объединении возможностей Bard со своей более широкой экосистемой приложений, продемонстрировав последовательную приверженность конфиденциальности пользовательских данных. Объясняя меры защиты личной информации, Юрий Пинский, директор по управлению продуктами Bard, подробно остановился на подходе к конфиденциальности данных в недавнем сообщении в блоге.

Пински заверяет, что их соблюдение строгих мер конфиденциальности позволяет использовать расширения Workspace без ущерба для личного контента из Gmail, Документов и Диска. Эти расширения невосприимчивы к проверке человеком и не используются для таргетинга рекламы через Bard. В рамках сохраняющихся обязательств по контролю конфиденциальности пользователям предоставляются все полномочия по определению степени использования этих расширений и возможность их отключения по мере необходимости.

Примеры расширенных возможностей Bard включают введение функции, которая облегчает построение общих разговоров. Теперь у пользователей есть возможность расширять или инициировать новые обсуждения и запросы в общем чате Bard через общедоступную ссылку, что способствует беспрепятственному расширению беседы или запуску новых идей на основе общего контента.

Бард также сделал шаг вперед, расширив возможности, ранее ограничивавшиеся английским языком, еще на 40 языков. Расширенные возможности включают в себя революционные функции, такие как поиск изображений в ответах, изменение ответов Барда и загрузка изображений с помощью Lens.

Пински объяснил прогресс в возможностях Bard обновлениями, внесенными в их последнюю модель PaLM 2, назвав ее самой совершенной версией на данный момент. Основываясь на полученных отзывах пользователей, Google применил передовые методы обучения с подкреплением, чтобы повысить интуитивность и воображение модели, обещая лучшее качество и точность, а также расширенную помощь в сложном кодировании. Благодаря расширенным возможностям Bard пользователи могут творчески сотрудничать, легко переключать язык между 40 альтернативами или запрашивать всестороннюю помощь в кодировании, и все это с непревзойденным качеством и точностью.

Этот шаг Google сигнализирует о серьезных инвестициях в будущее, где автоматизированная помощь с высокой функциональной совместимостью, такая как платформа AppMaster no-code, станет неотъемлемым элементом рутинных цифровых операций — новой реальности, к которой должны быть готовы предприятия всех масштабов.