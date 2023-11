Bard AI do Google expande horizontes com novos recursos e integração abrangente

O Google elevou as capacidades de seu renomado modelo conversacional de Inteligência Artificial (IA), Bard, expandindo a fronteira de sua utilidade com integração fortalecida entre vários aplicativos e serviços do Google. Essa sinergia aprimorada entre a Bard e o ecossistema de aplicativos do Google visa gerar respostas dos usuários mais direcionadas e benéficas.

O recurso evoluído 'Google it' da Bard agora exibe maior precisão na autenticação de resposta. Seus recursos avançados agora podem ser aproveitados em uma ampla gama de aplicativos do Google. A integração agora se estende para incluir aplicativos importantes como Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail e Google Flights.

O Google deu um passo confiante na convergência das habilidades da Bard com seu ecossistema de aplicativos mais amplo, demonstrando um compromisso consistente com a privacidade dos dados do usuário. Explicando a medida de proteção das informações pessoais, Yury Pinsky, Diretor de Gerenciamento de Produtos da Bard, detalhou a abordagem de privacidade de dados em uma postagem recente no blog.

Pinsky garante que a adesão a medidas rígidas de privacidade permite o uso de extensões do Workspace sem comprometer o conteúdo pessoal do Gmail, Docs e Drive. Essas extensões são imunes à revisão humana e não são utilizadas para segmentação de anúncios via Bard. Como parte do seu compromisso com o controle de privacidade, os usuários recebem total autoridade para decidir a extensão do uso dessas extensões e têm a opção de desativá-las conforme necessário.

Exemplos dos recursos avançados do Bard incluem a introdução de um recurso que facilita a construção de conversas compartilhadas. Os usuários agora podem estender ou iniciar novas discussões e perguntas em um bate-papo compartilhado do Bardo por meio de um link público, promovendo uma expansão contínua da conversa ou desencadeando novas ideias baseadas em conteúdo compartilhado.

Bard também fez um legado ao estender recursos anteriormente confinados ao idioma inglês para mais 40 idiomas. Os recursos expandidos abrangem recursos revolucionários, como pesquisar imagens nas respostas, modificar as respostas de Bard e fazer upload de imagens com o Lens.

Pinsky atribuiu os avanços nos recursos do Bard às atualizações feitas em seu modelo PaLM 2 mais recente, citando-o como a versão mais eficiente até agora. Com base no feedback recebido dos usuários, o Google empregou técnicas de aprendizagem por reforço de ponta para aprimorar a intuitividade e a imaginação do modelo, prometendo melhor qualidade e precisão, além de um aumento em sua intrincada assistência de codificação. Com a capacidade aprimorada da Bard, os usuários podem colaborar de forma criativa, fazer a transição de linguagem sem esforço entre 40 alternativas ou solicitar assistência detalhada de codificação, tudo com qualidade e precisão incomparáveis.

Esta medida da Google sinaliza um investimento robusto rumo a um futuro onde a assistência automatizada com elevada interoperabilidade, como a plataforma no-code da AppMaster, se tornaria um elemento integrante das operações digitais de rotina – uma realidade emergente para a qual as empresas de todas as escalas devem preparar-se.