Googles Bard AI erweitert Horizonte mit neuen Funktionen und umfassender Integration

Google hat die Fähigkeiten seines renommierten Konversationsmodells für künstliche Intelligenz (KI), Bard, erweitert und die Grenzen seines Nutzens durch eine verstärkte Integration in zahlreiche Google-Anwendungen und -Dienste erweitert. Diese verbesserte Synergie zwischen Bard und dem App-Ökosystem von Google soll zu gezielteren und vorteilhafteren Nutzerreaktionen führen.

Bards weiterentwickelte „Google it“-Funktion weist jetzt eine höhere Präzision bei der Antwortauthentifizierung auf. Seine erweiterten Funktionen können jetzt in einem erweiterten Spektrum von Google-Anwendungen genutzt werden. Die Integration erstreckt sich nun auf wichtige Apps wie Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube, Gmail und Google Flights.

Google hat bei der Konvergenz der Fähigkeiten von Bard mit seinem breiteren Anwendungsökosystem einen souveränen Schritt unternommen und damit ein konsequentes Engagement für den Schutz der Nutzerdaten unter Beweis gestellt. Yury Pinsky, Direktor für Produktmanagement bei Bard, erläuterte die Schutzmaßnahme personenbezogener Daten und erläuterte in einem aktuellen Blogbeitrag den Datenschutzansatz.

Pinsky versichert, dass die Einhaltung strenger Datenschutzmaßnahmen die Nutzung von Workspace-Erweiterungen ermöglicht, ohne persönliche Inhalte aus Gmail, Docs und Drive zu beeinträchtigen. Diese Erweiterungen unterliegen keiner menschlichen Überprüfung und werden nicht für die Anzeigenausrichtung über Bard verwendet. Als Teil der Verpflichtung zur Datenschutzkontrolle erhalten Benutzer die volle Entscheidungsbefugnis über den Nutzungsumfang dieser Erweiterungen und haben die Möglichkeit, sie bei Bedarf zu deaktivieren.

Zu den erweiterten Funktionen von Bard gehört unter anderem die Einführung einer Funktion, die den Aufbau auf gemeinsamen Gesprächen erleichtert. Die Benutzer haben nun die Möglichkeit, über einen öffentlichen Link Diskussionen und Anfragen in einem gemeinsamen Bard-Chat zu verlängern oder neue zu initiieren, um eine nahtlose Konversationserweiterung zu fördern oder neue Ideen auf der Grundlage gemeinsamer Inhalte anzustoßen.

Bard hat auch einen historischen Schritt gemacht, indem er Funktionen, die früher auf die englische Sprache beschränkt waren, auf 40 weitere Sprachen erweitert hat. Zu den erweiterten Funktionen gehören bahnbrechende Funktionen wie die Suche nach Bildern in Antworten, das Ändern von Bards Antworten und das Hochladen von Bildern mit Lens.

Pinsky führte die Fortschritte in Bards Funktionen auf die Aktualisierungen seines neuesten PaLM 2-Modells zurück und bezeichnete es als die bisher leistungsfähigste Version. Basierend auf dem erhaltenen Nutzer-Feedback hat Google modernste Reinforcement-Learning-Techniken eingesetzt, um die Intuitivität und Vorstellungskraft des Modells zu verbessern, was neben einer Erweiterung seiner komplexen Codierungsunterstützung auch eine bessere Qualität und Genauigkeit verspricht. Mit den erweiterten Funktionen von Bard können Benutzer kreativ zusammenarbeiten, die Sprache mühelos zwischen 40 Alternativen wechseln oder sich nach umfassender Codierungsunterstützung erkundigen – und das alles in unübertroffener Qualität und Präzision.

Dieser Schritt von Google signalisiert eine solide Investition in eine Zukunft, in der automatisierte Unterstützung mit hoher Interoperabilität, wie die no-code Plattform von AppMaster, ein integraler Bestandteil routinemäßiger digitaler Abläufe werden würde – eine sich abzeichnende Realität, auf die sich Unternehmen aller Größenordnungen vorbereiten müssen.