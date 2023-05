Le pionnier No-code, Appy Pie, célèbre une réalisation massive, ayant économisé 20 millions d'heures de travail avec Appy Pie Connect™, sa plate-forme révolutionnaire d'automatisation des flux de travail no-code tout-en-un. En intégrant des applications et des services de manière transparente, la plate-forme permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code, résultant en cette réalisation exceptionnelle.

De plus, Appy Pie Connect améliore la communication interne et externe pour toutes les parties prenantes via une intégration bidirectionnelle entre Slack et MS Teams. Cette fonctionnalité avancée permet aux entreprises de réaliser un échange de données et un travail d'équipe transparents en tirant parti des deux plates-formes.

Abhinav Girdhar, fondateur et PDG, déclare : "Appy Pie Connect a été créé pour aider les entreprises à se concentrer sur les choses importantes, plutôt que sur la frustration de jongler et de passer au crible le flux constant de données provenant de centaines d'applications et de services." Il a ajouté : "Avec Appy Pie Connect, il vous suffit de définir un déclencheur, d'ajouter des actions et de regarder la magie se dérouler, c'est simple comme bonjour."

Grâce à l'éditeur de conception intuitive d'Appy Pie Connect, le nombre d'étapes nécessaires pour lier les applications et les services est considérablement réduit. En tant que membre de la catégorie d'intégration en tant que service basée sur le cloud (iPaas), Appy Pie Connect sert de console centralisée, permettant aux utilisateurs de gérer, gouverner et intégrer des applications basées sur le cloud sans effort. De plus, la modification est rapide et facile, permettant l'ajout ou la suppression rapide d'applications, de données, de fonctionnalités et de services.

Les plates No-code telles que Appy Pie Connect et AppMaster ont joué un rôle central dans l'accélération du processus de développement d'applications, le rendant plus rentable, efficace et accessible à un large éventail de clients. Ces plates-formes permettent aux personnes sans compétences en codage, également appelées « développeurs citoyens », de créer des solutions logicielles complètes avec des applications back-end, Web et mobiles, éliminant ainsi les barrières traditionnelles des coûts et des compétences.

À une époque d'avancées technologiques rapides, les solutions no-code révolutionnent le paysage numérique. L'étape importante d'Appy Pie Connect renforce la reconnaissance croissante des plateformes no-code en tant qu'outil indispensable pour éliminer les barrières et exploiter la puissance de la technologie pour les entreprises de toutes tailles.