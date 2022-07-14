تحتفل شركة Appy Pie الرائدة في مجال No-code ، بإنجاز هائل ، حيث وفرت 20 مليون ساعة عمل مع Appy Pie Connect ™ ، منصة التشغيل الآلي لسير العمل الكل في واحد no-code. من خلال دمج التطبيقات والخدمات بسلاسة ، تتيح المنصة للمستخدمين أتمتة المهام المتكررة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يؤدي إلى هذا الإنجاز المتميز.

علاوة على ذلك ، يعزز Appy Pie Connect الاتصالات الداخلية والخارجية لجميع أصحاب المصلحة عبر التكامل ثنائي الاتجاه بين Slack و MS Teams. تعمل هذه الميزة المتقدمة على تمكين الشركات من تحقيق تبادل سلس للبيانات والعمل الجماعي من خلال الاستفادة من كلا النظامين الأساسيين.

يقول Abhinav Girdhar ، المؤسس والرئيس التنفيذي ، "تم إنشاء Appy Pie Connect لمساعدة الشركات على التركيز على الأشياء المهمة ، بدلاً من الإحباط الناتج عن التلاعب بالبيانات من خلال التدفق المستمر للبيانات من مئات التطبيقات والخدمات". وأضاف: "باستخدام Appy Pie Connect ، ما عليك سوى تعيين المشغل وإضافة الإجراءات ومشاهدة السحر يتكشف - بسهولة مثل الفطيرة."

من خلال محرر Appy Pie Connect المصمم بشكل حدسي ، يتم تقليل عدد الخطوات المطلوبة لربط التطبيقات والخدمات بشكل كبير. بصفته عضوًا في فئة التكامل كخدمة المستندة إلى مجموعة النظراء (iPaas) ، يعمل Appy Pie Connect كوحدة تحكم مركزية ، مما يتيح للمستخدمين إدارة التطبيقات المستندة إلى السحابة وحكمها ودمجها دون عناء. علاوة على ذلك ، فإن التعديل سريع وسهل ، مما يسمح بالإضافة أو الحذف السريع للتطبيقات والبيانات والميزات والخدمات.

كانت الأنظمة الأساسية No-code مثل Appy Pie Connect و AppMaster محورية في تسريع عملية تطوير التطبيقات ، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالة ومتاحة لمجموعة واسعة من العملاء. تزود هذه المنصات الأفراد الذين لا يمتلكون مهارات في البرمجة ، والمعروفين أيضًا باسم "المطورين المواطنين" ، بالقدرة على إنشاء حلول برمجية شاملة كاملة مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية ، وبالتالي القضاء على حواجز التكلفة والمهارات التقليدية.

في عصر التقدم التكنولوجي السريع ، تُحدث الحلول no-code ثورة في المشهد الرقمي. يعزز معلم Appy Pie Connect الاعتراف المتزايد بالمنصات الخالية من no-code كأداة لا غنى عنها في كسر الحواجز وتسخير قوة التكنولوجيا للشركات من جميع الأحجام.