Компания Appy Pie, пионер No-code, празднует огромное достижение, сэкономив 20 миллионов человеко-часов с помощью Appy Pie Connect™, революционной универсальной платформы автоматизации рабочих процессов no-code. Беспрепятственно интегрируя приложения и службы, платформа позволяет пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи без написания единой строки кода, что и привело к этому выдающемуся достижению.

Кроме того, Appy Pie Connect улучшает внутреннюю и внешнюю коммуникацию для всех заинтересованных сторон за счет двунаправленной интеграции между Slack и MS Teams. Эта расширенная функция позволяет компаниям добиться беспрепятственного обмена данными и совместной работы, используя преимущества обеих платформ.

Абхинав Гирдхар, основатель и генеральный директор, говорит: «Приложение Appy Pie Connect было создано, чтобы помочь компаниям сосредоточиться на важных вещах, а не на том, чтобы жонглировать и просеивать постоянный поток данных из сотен приложений и сервисов». Он добавил: «С Appy Pie Connect вы просто устанавливаете триггер, добавляете действия и наблюдаете, как разворачивается волшебство — очень просто».

Благодаря интуитивно понятному редактору Appy Pie Connect количество шагов, необходимых для связывания приложений и служб, значительно сокращается. Являясь членом категории облачной интеграции как услуги (iPaas), Appy Pie Connect выступает в качестве централизованной консоли, позволяя пользователям легко управлять облачными приложениями, управлять ими и интегрировать их. Кроме того, модификация выполняется быстро и легко, что позволяет быстро добавлять или удалять приложения, данные, функции и службы.

Платформы No-code такие как Appy Pie Connect и AppMaster , сыграли ключевую роль в ускорении процесса разработки приложений, сделав его более экономичным, эффективным и доступным для широкого круга клиентов. Эти платформы предоставляют людям, не имеющим навыков программирования, также известным как «гражданские разработчики», возможность создавать комплексные программные решения с серверными, веб-приложениями и мобильными приложениями, тем самым устраняя традиционные барьеры в отношении стоимости и навыков.

В эпоху быстрого технического прогресса решения no-code революционизируют цифровой ландшафт. Веха Appy Pie Connect укрепляет растущее признание платформ no-code как незаменимого инструмента для преодоления барьеров и использования возможностей технологий для предприятий любого размера.