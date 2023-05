Pionier No-code, Appy Pie, świętuje ogromne osiągnięcie, oszczędzając 20 milionów roboczogodzin dzięki Appy Pie Connect™, przełomowej, kompleksowej platformie automatyzacji przepływu pracy no-code. Dzięki bezproblemowej integracji aplikacji i usług platforma umożliwia użytkownikom automatyzację powtarzalnych zadań bez pisania ani jednej linijki kodu, co skutkuje tym wyjątkowym osiągnięciem.

Co więcej, Appy Pie Connect usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną dla wszystkich interesariuszy poprzez dwukierunkową integrację między Slack i MS Teams. Ta zaawansowana funkcja umożliwia firmom bezproblemową wymianę danych i pracę zespołową dzięki wykorzystaniu obu platform.

Abhinav Girdhar, założyciel i dyrektor generalny, mówi: „Appy Pie Connect zostało stworzone, aby pomóc firmom skupić się na ważnych rzeczach, zamiast frustracji związanej z żonglowaniem i przeszukiwaniem ciągłego strumienia danych z setek aplikacji i usług”. Dodał: „Dzięki Appy Pie Connect wystarczy ustawić wyzwalacz, dodać akcje i obserwować, jak rozwija się magia — to proste”.

Dzięki intuicyjnie zaprojektowanemu edytorowi Appy Pie Connect liczba kroków wymaganych do połączenia aplikacji i usług jest znacznie zmniejszona. Jako członek kategorii opartej na chmurze integracji jako usługi (iPaas), Appy Pie Connect służy jako scentralizowana konsola, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie, zarządzanie i integrowanie aplikacji opartych na chmurze. Co więcej, modyfikacja jest szybka i łatwa, co pozwala na szybkie dodawanie lub usuwanie aplikacji, danych, funkcji i usług.

Platformy No-code takie jak Appy Pie Connect i AppMaster , odegrały kluczową rolę w przyspieszeniu procesu tworzenia aplikacji, czyniąc go bardziej opłacalnym, wydajnym i dostępnym dla szerokiego grona klientów. Platformy te wyposażają osoby bez umiejętności kodowania, zwane również „programistami obywatelskimi”, w możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań programowych wraz z aplikacjami backendowymi, internetowymi i mobilnymi, eliminując w ten sposób tradycyjne bariery kosztowe i umiejętności.

W dobie szybkiego postępu technologicznego rozwiązania no-code rewolucjonizują cyfrowy krajobraz. Kamień milowy Appy Pie Connect wzmacnia rosnące uznanie platform no-code jako niezbędnego narzędzia do przełamywania barier i wykorzystywania mocy technologii dla firm każdej wielkości.