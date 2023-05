A pioneira No-code, Appy Pie, está comemorando uma grande conquista, tendo economizado 20 milhões de horas de trabalho com o Appy Pie Connect™, sua inovadora plataforma de automação de fluxo de trabalho no-code tudo-em-um. Ao integrar aplicativos e serviços perfeitamente, a plataforma permite que os usuários automatizem tarefas repetitivas sem escrever uma única linha de código, resultando nessa conquista notável.

Além disso, o Appy Pie Connect aprimora a comunicação interna e externa para todas as partes interessadas por meio da integração bidirecional entre Slack e MS Teams. Esse recurso avançado capacita as empresas a obter troca de dados e trabalho em equipe perfeitos, aproveitando as vantagens de ambas as plataformas.

Abhinav Girdhar, fundador e CEO, diz: “O Appy Pie Connect foi criado para ajudar as empresas a se concentrarem nas coisas importantes, em vez da frustração de fazer malabarismos e filtrar o fluxo constante de dados de centenas de aplicativos e serviços”. Ele acrescentou: “Com o Appy Pie Connect, basta definir um gatilho, adicionar ações e observar a mágica se desenrolar - fácil como torta”.

Por meio do editor de design intuitivo do Appy Pie Connect, o número de etapas necessárias para vincular aplicativos e serviços é bastante reduzido. Como membro da categoria de integração como serviço baseada em nuvem (iPaas), o Appy Pie Connect serve como um console centralizado, permitindo que os usuários gerenciem, controlem e integrem aplicativos baseados em nuvem sem esforço. Além disso, a modificação é rápida e fácil, permitindo a adição ou exclusão rápida de aplicativos, dados, recursos e serviços.

Plataformas No-code como Appy Pie Connect e AppMaster , têm sido fundamentais para acelerar o processo de desenvolvimento de aplicativos, tornando-o mais econômico, eficiente e acessível a uma ampla gama de clientes. Essas plataformas equipam indivíduos sem habilidades de codificação, também conhecidos como 'desenvolvedores cidadãos', com a capacidade de criar soluções de software abrangentes completas com back-end, web e aplicativos móveis, eliminando assim as barreiras tradicionais de custo e habilidade.

Em uma era de rápidos avanços tecnológicos, as soluções no-code estão revolucionando o cenário digital. O marco do Appy Pie Connect fortalece o crescente reconhecimento das plataformas no-code como uma ferramenta indispensável para quebrar barreiras e aproveitar o poder da tecnologia para empresas de todos os tamanhos.