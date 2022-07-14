No-code öncüsü Appy Pie, çığır açan hepsi bir arada no-code iş akışı otomasyon platformu Appy Pie Connect™ ile 20 milyon adam-saat tasarruf ederek büyük bir başarıyı kutluyor. Uygulamaları ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde entegre eden platform, kullanıcıların tek satır kod yazmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır ve bu olağanüstü başarıyı sağlar.

Ayrıca Appy Pie Connect, Slack ve MS Teams arasındaki çift yönlü entegrasyon yoluyla tüm paydaşlar için iç ve dış iletişimi geliştirir. Bu gelişmiş özellik, işletmelerin her iki platformdan da yararlanarak sorunsuz veri alışverişi ve ekip çalışması elde etmelerini sağlar.

Kurucu ve CEO Abhinav Girdhar, "Appy Pie Connect, yüzlerce uygulama ve hizmetten gelen sürekli veri akışında hokkabazlık yapma ve eleme yapma hüsranı yerine işletmelerin önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak için oluşturuldu" diyor. "Appy Pie Connect ile, sadece bir tetikleyici kuruyorsunuz, eylemler ekliyorsunuz ve sihrin ortaya çıkmasını izliyorsunuz - pasta kadar kolay."

Appy Pie Connect'in sezgisel olarak tasarlanmış düzenleyicisi sayesinde, uygulamaları ve hizmetleri bağlamak için gereken adımların sayısı büyük ölçüde azalır. Bulut tabanlı hizmet olarak entegrasyon kategorisinin (iPaas) bir üyesi olan Appy Pie Connect, kullanıcıların bulut tabanlı uygulamaları zahmetsizce yönetmesini, yönetmesini ve entegre etmesini sağlayan merkezi bir konsol görevi görür. Ayrıca, değişiklik hızlı ve kolaydır; uygulamaların, verilerin, özelliklerin ve hizmetlerin hızlı bir şekilde eklenmesine veya silinmesine olanak tanır.

Appy Pie Connect ve AppMaster gibi No-code platformlar, uygulama geliştirme sürecini hızlandırarak, onu daha uygun maliyetli, verimli ve geniş bir müşteri yelpazesi için erişilebilir hale getirmede çok önemli olmuştur. Bu platformlar, 'vatandaş geliştiriciler' olarak da bilinen kodlama becerisine sahip olmayan bireylere, arka uç, web ve mobil uygulamalarla eksiksiz kapsamlı yazılım çözümleri oluşturma yeteneği kazandırarak geleneksel maliyet ve beceri engellerini ortadan kaldırır.

Hızlı teknolojik gelişmeler çağında, no-code çözümler dijital ortamda devrim yaratıyor. Appy Pie Connect'in dönüm noktası, no-code platformların engelleri yıkmak ve her büyüklükteki işletme için teknolojinin gücünden yararlanmak için vazgeçilmez bir araç olarak giderek daha fazla tanınmasını güçlendiriyor.