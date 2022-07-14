No-code先驱 Appy Pie 正在庆祝一项巨大的成就，它通过 Appy Pie Connect™ 节省了 2000 万工时，这是其开创性的一体式no-code工作流自动化平台。通过无缝集成应用程序和服务，该平台允许用户自动执行重复性任务而无需编写一行代码，从而取得了这一杰出成就。

此外，Appy Pie Connect 通过Slack和 MS Teams 之间的双向集成增强了所有利益相关者的内部和外部沟通。这一高级功能使企业能够利用这两个平台实现无缝数据交换和团队合作。

创始人兼首席执行官 Abhinav Girdhar 说：“创建 Appy Pie Connect 是为了帮助企业专注于重要的事情，而不是在来自数百个应用程序和服务的源源不断的数据流中杂耍和筛选的挫败感。”他补充说，“使用 Appy Pie Connect，您只需设置一个触发器，添加操作，然后观看魔法展开——简单易行。”

通过 Appy Pie Connect 直观设计的编辑器，链接应用程序和服务所需的步骤数量大大减少。作为基于云的集成即服务类别 (iPaaS) 的成员，Appy Pie Connect 充当集中控制台，使用户能够毫不费力地管理、治理和集成基于云的应用程序。此外，修改快速简便，允许快速添加或删除应用程序、数据、功能和服务。

Appy Pie Connect 和AppMaster等No-code平台在加快应用程序开发过程方面发挥了关键作用，使其更具成本效益、效率更高，并且可供广泛的客户使用。这些平台使没有编码技能的个人（也称为“公民开发人员”）能够创建包含后端、Web 和移动应用程序的综合软件解决方案，从而消除了传统的成本和技能障碍。

在技术飞速发展的时代， no-code解决方案正在彻底改变数字领域。 Appy Pie Connect 的里程碑巩固了人们对no-code平台作为打破障碍和利用技术力量为各种规模的企业提供不可或缺的工具的日益认可。