Le nouveau programme pilote d'Apple vise à promouvoir le regroupement d'abonnements parmi les développeurs

Apple est le pionnier d'une nouvelle initiative visant à donner aux développeurs la possibilité d'offrir des remises conjointes sur les abonnements actifs. Baptisé « tarification conditionnelle pour les abonnements », le programme pilote permettra à deux développeurs ou plus d'offrir des remises partagées à condition que chaque abonnement concerné reste actif. Cette stratégie crée un environnement propice à la formation de nouvelles alliances entre développeurs et, par conséquent, à l'élargissement de la portée des avantages des abonnements.

Le nouveau programme, selon le site d'informations technologiques 9to5Mac, permettra aux développeurs d'utiliser ces réductions dans les publicités de l'App Store, les initiatives marketing tierces et dans les applications elles-mêmes.

Pete Hare, responsable de l'ingénierie chez Apple, a expliqué les fonctionnalités de ce nouveau programme dans une publication sur LinkedIn. Il a assuré Apple envisage de « gérer toutes les évaluations d'éligibilité et toutes les activités commerciales », simplifiant ainsi le processus pour les utilisateurs qui souhaitent s'abonner aux applications promues. Cela peut être exécuté « en un seul geste, directement à partir d'hyperliens de courrier électronique ou de l'App Store lui-même ».

Si la promesse de ce nouveau programme offre un énorme potentiel, Apple admet que les bénéfices ne sont pas immédiats. Les développeurs doivent s'intégrer progressivement à cette nouvelle initiative au cours des mois à venir.

La future stratégie d' Apple dans l'Union européenne, où l'entreprise devra bientôt faciliter les magasins d'applications tiers, doit désormais être attractive tant pour les développeurs que pour les clients. Cela nécessite d'aider les développeurs à maximiser leur génération de revenus et de proposer des moyens innovants pour attirer les clients. L'introduction d'un programme tel que la « tarification conditionnelle pour les abonnements » pourrait constituer un pas important dans cette direction.

