تعد Apple رائدة في مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المطورين من تقديم خصومات مشتركة على الاشتراكات النشطة. سيمكن البرنامج التجريبي، المسمى "التسعير المشروط للاشتراكات"، مطورين اثنين أو أكثر من تقديم خصومات مشتركة بشرط أن يظل كل اشتراك معني نشطًا. تخلق هذه الإستراتيجية بيئة مواتية لتشكيل تحالفات جديدة بين المطورين، وبالتالي توسيع نطاق مزايا الاشتراك.

المخطط الجديد، وفقًا لموقع أخبار التكنولوجيا 9to5Mac ، سيسمح للمطورين باستخدام هذه الخصومات داخل إعلانات متجر التطبيقات، ومبادرات تسويق الطرف الثالث، وداخل التطبيقات نفسها.

أوضح بيت هير، المدير الهندسي في Apple ، وظائف هذا البرنامج الجديد في منشور على LinkedIn. وأكد أن Apple تخطط "لإدارة جميع تقييمات الأهلية والأنشطة التجارية"، وبالتالي تبسيط العملية للمستخدمين الذين يرغبون في الاشتراك في التطبيقات التي يتم الترويج لها. ويمكن تنفيذ ذلك "بحركة سريعة واحدة، مباشرة من الارتباطات التشعبية للبريد الإلكتروني أو متجر التطبيقات نفسه".

وفي حين أن الوعد الذي يقدمه هذا البرنامج الجديد يوفر إمكانات هائلة، إلا أن Apple تعترف بأن الفوائد ليست فورية. يتعين على المطورين الاندماج تدريجيًا في هذه المبادرة الجديدة خلال الأشهر التالية.

إن الإستراتيجية المستقبلية لشركة Apple في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين على الشركة قريبًا تسهيل متاجر تطبيقات الطرف الثالث، يجب أن تكون الآن جذابة لكل من المطورين والعملاء. وهذا يستلزم مساعدة المطورين في تحقيق أقصى قدر من توليد الإيرادات وتوفير سبل مبتكرة لجذب العملاء. ومن الممكن أن يكون تقديم برنامج مثل "التسعير المشروط للاشتراكات" خطوة هامة في هذا الاتجاه.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ومعروفة بمجموعة أدواتها القوية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تدرك أهمية مثل هذا التعاون وتدعم مبادرة Apple الجديدة. كما هو الحال دائمًا، تعمل المنصة باستمرار على تحسين عروضها وإجراءاتها لتعزيز إطار تطوير تطبيقات أكثر تفاعلية وكفاءة وقابلية للتطوير، وتبني المبادرات التي تعزز الإبداع والتعاون وتحقيق فوائد العملاء.