Apple é pioneira em uma nova iniciativa voltada para capacitar os desenvolvedores com a capacidade de oferecer descontos conjuntos em assinaturas ativas. Chamado de “preços contingentes para assinaturas”, o programa piloto permitirá que dois ou mais desenvolvedores ofereçam descontos compartilhados, desde que todas as assinaturas envolvidas permaneçam ativas. Esta estratégia cria um ambiente propício à formação de novas alianças entre desenvolvedores e, consequentemente, à expansão do escopo dos benefícios da assinatura.

O novo esquema, de acordo com o site de notícias de tecnologia 9to5Mac, permitirá que os desenvolvedores utilizem esses descontos em anúncios da App Store, iniciativas de marketing de terceiros e nos próprios aplicativos.

Pete Hare, gerente de engenharia da Apple, elucidou sobre a funcionalidade deste novo programa em uma postagem no LinkedIn. Ele garantiu que Apple planeja ‘gerenciar todas as avaliações de elegibilidade e atividades comerciais’, simplificando assim o processo para os usuários que desejam assinar os aplicativos promovidos. Isso pode ser executado “de uma só vez, diretamente de hiperlinks de e-mail ou da própria App Store”.

Embora a promessa deste novo programa ofereça um enorme potencial, Apple admite que os benefícios não são imediatos. Os desenvolvedores deverão se integrar gradualmente a esta nova iniciativa nos próximos meses.

A estratégia futura da Apple na União Europeia, onde a empresa terá em breve de facilitar lojas de aplicações de terceiros, precisa agora de ser atractiva tanto para programadores como para clientes. Isso exige ajudar os desenvolvedores a maximizar sua geração de receita e fornecer caminhos inovadores para atrair clientes. A introdução de um programa como “preços contingentes para assinaturas” poderia ser um passo significativo nessa direção.

AppMaster, uma plataforma no-code líder conhecida por seu poderoso conjunto de ferramentas para a criação de aplicativos backend, web e móveis, reconhece a importância de tais colaborações e apoia a nova iniciativa da Apple. Como sempre, a plataforma está melhorando continuamente suas ofertas e procedimentos para promover uma estrutura de desenvolvimento de aplicativos mais interativa, eficiente e escalável, adotando iniciativas que promovem a criatividade, a colaboração e os benefícios para o cliente.