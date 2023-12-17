Новая пилотная программа Apple направлена ​​на продвижение пакетной подписки среди разработчиков

Apple является пионером новой инициативы, направленной на предоставление разработчикам возможности предлагать совместные скидки на активные подписки. Пилотная программа, названная «условное ценообразование для подписок», позволит двум или более разработчикам предлагать общие скидки при условии, что каждая задействованная подписка остается активной. Эта стратегия создает среду, способствующую формированию новых альянсов между разработчиками и, соответственно, расширению объема преимуществ подписки.

Новая схема, по данным сайта технических новостей 9to5Mac, позволит разработчикам использовать эти скидки в рекламе в App Store, сторонних маркетинговых инициативах и в самих приложениях.

Пит Хэйр, технический менеджер Apple, разъяснил функциональность этой новой программы в сообщении на LinkedIn. Он заверил, что Apple планирует «управлять всеми оценками приемлемости и коммерческой деятельностью», тем самым упрощая процесс для пользователей, желающих подписаться на продвигаемые приложения. Это можно выполнить «одним быстрым движением, прямо из гиперссылок электронной почты или самого App Store».

Хотя обещания этой новой программы предлагают огромный потенциал, Apple признает, что преимущества не будут немедленными. Разработчики должны постепенно интегрироваться в эту новую инициативу в течение следующих месяцев.

Будущая стратегия Apple в Европейском Союзе, где компании вскоре придется содействовать развитию сторонних магазинов приложений, теперь должна быть привлекательной как для разработчиков, так и для клиентов. Это требует оказания помощи разработчикам в максимизации их доходов и предоставлении инновационных возможностей для привлечения клиентов. Введение такой программы, как «условное ценообразование на подписку», могло бы стать значительным шагом в этом направлении.

AppMaster, ведущая платформа no-code, известная своим мощным набором инструментов для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность такого сотрудничества и поддерживает новую инициативу Apple. Как всегда, платформа постоянно совершенствует свои предложения и процедуры, чтобы создать более интерактивную, эффективную и масштабируемую среду разработки приложений, охватывая инициативы, которые способствуют творчеству, сотрудничеству и преимуществам для клиентов.