苹果的新试点计划旨在促进开发者之间的订阅捆绑

Apple正在开创一项新颖的举措，旨在让开发者能够为活跃订阅提供联合折扣。该试点计划名为“订阅的条件定价”，将使两个或更多开发商能够提供共享折扣，前提是涉及的每个订阅都保持有效。这一策略创造了一个有利于开发者之间形成新型联盟的环境，并相应扩大了订阅权益的范围。

据科技新闻网站9to5Mac报道，新计划将允许开发者在 App Store 广告、第三方营销活动以及应用程序本身中使用这些折扣。

Apple的工程经理 Pete Hare 在 LinkedIn 的一篇帖子中阐述了这个新程序的功能。他保证， Apple计划“管理所有资格评估和商业活动”，从而简化希望订阅推广应用程序的用户的流程。这可以“直接从电子邮件超链接或应用程序商店本身快速执行”。

虽然这项新计划的前景具有巨大的潜力，但Apple承认，好处并不是立竿见影的。开发人员将在接下来的几个月内逐步融入这一新举措。

Apple在欧盟的未来战略是，该公司很快将不得不为第三方应用商店提供便利，现在需要对开发商和客户都有吸引力。这就需要帮助开发商最大限度地增加收入并提供创新途径来吸引客户。诸如“订阅的条件定价”之类的计划的引入可能是朝这个方向迈出的重要一步。

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