Il nuovo programma pilota di Apple mira a promuovere il raggruppamento di abbonamenti tra gli sviluppatori

Apple sta sperimentando una nuova iniziativa volta a dare agli sviluppatori la possibilità di offrire sconti congiunti sugli abbonamenti attivi. Denominato “prezzi contingentati per gli abbonamenti”, il programma pilota consentirà a due o più sviluppatori di offrire sconti condivisi a condizione che ogni abbonamento coinvolto rimanga attivo. Questa strategia crea un ambiente favorevole alla formazione di nuove alleanze tra sviluppatori e di conseguenza all’espansione della portata dei vantaggi dell’abbonamento.

Il nuovo schema, secondo il sito di notizie tecnologiche 9to5Mac, consentirà agli sviluppatori di utilizzare questi sconti all'interno delle pubblicità dell'App Store, delle iniziative di marketing di terze parti e all'interno delle applicazioni stesse.

Pete Hare, responsabile tecnico di Apple, ha chiarito la funzionalità di questo nuovo programma in un post su LinkedIn. Ha assicurato che Apple intende "gestire tutte le valutazioni di idoneità e le attività commerciali", semplificando così il processo per gli utenti che desiderano abbonarsi alle applicazioni promosse. Ciò può essere eseguito "in una mossa rapida, direttamente dai collegamenti ipertestuali di posta elettronica o dall'App Store stesso".

Anche se la promessa di questo nuovo programma offre un enorme potenziale, Apple ammette che i benefici non sono immediati. Gli sviluppatori si integreranno gradualmente in questa nuova iniziativa nei prossimi mesi.

La futura strategia di Apple nell'Unione Europea, dove l'azienda dovrà presto facilitare gli app store di terze parti, deve ora essere attraente sia per gli sviluppatori che per i clienti. Ciò richiede assistenza agli sviluppatori nel massimizzare la generazione di entrate e fornire strade innovative per attirare i clienti. L'introduzione di un programma come "prezzi contingentati per gli abbonamenti" potrebbe rappresentare un passo significativo in questa direzione.

