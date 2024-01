Het nieuwe pilotprogramma van Apple heeft tot doel het bundelen van abonnementen onder ontwikkelaars te bevorderen

Apple pioniert met een nieuw initiatief dat erop gericht is ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden gezamenlijke kortingen aan te bieden op actieve abonnementen. Het pilotprogramma, genaamd ‘voorwaardelijke prijzen voor abonnementen’, zal twee of meer ontwikkelaars in staat stellen gedeelde kortingen aan te bieden, op voorwaarde dat elk betrokken abonnement actief blijft. Deze strategie creëert een omgeving die bevorderlijk is voor het vormen van nieuwe allianties tussen ontwikkelaars, en dienovereenkomstig voor het uitbreiden van de reikwijdte van abonnementsvoordelen.

Volgens de technische nieuwssite 9to5Mac zal het nieuwe plan ontwikkelaars in staat stellen deze kortingen te gebruiken in advertenties in de App Store, in marketinginitiatieven van derden en in de applicaties zelf.

Pete Hare, technisch manager bij Apple, lichtte de functionaliteit van dit nieuwe programma toe in een LinkedIn-post. Hij verzekerde dat Apple van plan is 'alle geschiktheidsbeoordelingen en commerciële activiteiten te beheren', waardoor het proces wordt vereenvoudigd voor gebruikers die zich willen abonneren op de gepromote applicaties. Dit kan worden uitgevoerd 'in één snelle beweging, rechtstreeks vanuit e-mailhyperlinks of vanuit de App Store zelf.'

Hoewel de belofte van dit nieuwe programma een enorm potentieel biedt, geeft Apple toe dat de voordelen niet onmiddellijk zijn. Ontwikkelaars moeten de komende maanden geleidelijk integreren in dit nieuwe initiatief.

De toekomstige strategie van Apple in de Europese Unie, waar het bedrijf straks appstores van derden moet gaan faciliteren, moet nu aantrekkelijk zijn voor zowel ontwikkelaars als klanten. Dit maakt het noodzakelijk om ontwikkelaars te helpen bij het maximaliseren van hun omzetgeneratie en het bieden van innovatieve wegen om klanten te verleiden. De introductie van een programma als 'contingente prijzen voor abonnementen' zou een belangrijke stap in die richting kunnen zijn.

AppMaster, een toonaangevend no-code -platform dat bekend staat om zijn krachtige toolset voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van dergelijke samenwerkingen en ondersteunt het nieuwe initiatief van Apple. Zoals altijd verbetert het platform voortdurend zijn aanbod en procedures om een ​​interactiever, efficiënter en schaalbaarder raamwerk voor applicatieontwikkeling te bevorderen, waarbij initiatieven worden omarmd die creativiteit, samenwerking en klantvoordelen bevorderen.