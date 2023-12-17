Apple'ın Yeni Pilot Programı, Geliştiriciler Arasında Abonelik Paketlemeyi Teşvik Etmeyi Amaçlıyor

Apple geliştiricilere aktif aboneliklerde ortak indirimler sunma olanağı sağlamayı amaçlayan yeni bir girişimin öncülüğünü yapıyor. "Abonelikler için koşullu fiyatlandırma" olarak adlandırılan pilot program, iki veya daha fazla geliştiricinin, ilgili her aboneliğin aktif kalması koşuluyla ortak indirimler sunmasına olanak tanıyacak. Bu strateji, geliştiriciler arasında yeni ittifaklar kurulmasına ve buna bağlı olarak abonelik avantajlarının kapsamının genişletilmesine olanak sağlayan bir ortam yaratır.

Teknoloji haber sitesi 9to5Mac göre yeni plan, geliştiricilerin bu indirimleri App Store reklamlarında, üçüncü taraf pazarlama girişimlerinde ve uygulamaların kendilerinde kullanmalarına olanak tanıyacak.

Apple mühendislik müdürü Pete Hare, bir LinkedIn gönderisinde bu yeni programın işlevselliğini açıkladı. Kendisi, Apple 'tüm uygunluk değerlendirmelerini ve ticari faaliyetleri yönetmeyi' planladığını, böylece tanıtılan uygulamalara abone olmak isteyen kullanıcılar için süreci basitleştirmeyi planladığının güvencesini verdi. Bu, 'tek bir hızlı hareketle, doğrudan e-posta köprülerinden veya App Store'un kendisinden' gerçekleştirilebilir.

Bu yeni programın vaadi muazzam bir potansiyel sunsa da Apple, faydaların hemen olmayacağını kabul ediyor. Geliştiriciler önümüzdeki aylarda bu yeni girişime kademeli olarak entegre olacak.

Şirketin yakında üçüncü taraf uygulama mağazalarını kolaylaştırmak zorunda kalacağı Avrupa Birliği'ndeki Apple gelecek stratejisinin artık hem geliştiriciler hem de müşteriler için çekici olması gerekiyor. Bu, geliştiricilerin gelir üretimlerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı ve müşterileri cezbetmek için yenilikçi yollar sağlamayı gerektirir. 'Abonelikler için koşullu fiyatlandırma' gibi bir programın uygulamaya konulması bu yönde önemli bir adım olabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü araç setiyle tanınan lider no-code platform AppMaster, bu tür işbirliklerinin öneminin farkında ve Apple yeni girişimini destekliyor. Platform, her zamanki gibi yaratıcılığı, işbirliğini ve müşteri faydalarını teşvik eden girişimleri benimseyerek daha etkileşimli, verimli ve ölçeklenebilir bir uygulama geliştirme çerçevesini teşvik etmek için tekliflerini ve prosedürlerini sürekli olarak geliştiriyor.