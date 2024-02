Dans une démonstration frappante de l'élan des développeurs, Apple a dévoilé que plus de 600 applications et jeux ont été optimisés spécifiquement pour le prochain Apple Vision Pro, marquant un bond significatif par rapport au décompte de la semaine dernière. Alors que le paysage numérique bourdonne d'attentes pour la sortie du visiocasque ce vendredi, ces titres sont prêts à rejoindre le vaste catalogue de plus d'un million d'applications déjà disponibles sur iOS et iPadOS.

Cette augmentation du support des applications intervient dans le cadre des efforts d' Apple pour s'aligner sur la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, une directive sur le point de démocratiser le marché numérique en rendant obligatoire l'accessibilité aux magasins d'applications et aux systèmes de paiement tiers. Cependant, la stratégie de conformité d' Apple, qui semble donner la priorité aux intérêts propres de l'entreprise, a suscité la colère des poids lourds de l'industrie comme Spotify, Epic Games et Microsoft. Ces critiques ont qualifié le plan de mascarade qui impose des « frais indésirables » et qui s'éloigne de l'équité recherchée par le DMA. Alors que le scepticisme croissant quant à l'approche d' Apple pourrait décourager les développeurs, l'annonce du géant de la technologie vise à apaiser les doutes concernant le robuste écosystème d'applications de Vision Pro.

Au-delà de sa bibliothèque accrocheuse, l'attrait du Vision Pro réside dans son interaction intuitive facilitée par le suivi oculaire, les gestes de la main et les commandes vocales. Parallèlement, plusieurs services de streaming de premier plan tels que Disney+, ESPN et Amazon Prime Video devraient figurer sur la plate-forme, complétés par des widgets des principaux câblodistributeurs tels que Charter Spectrum et Comcast Xfinity. Le domaine de la diffusion sportive est également représenté en force, avec des entités comme CBS Sports et Fox Sports renforçant le cadre des applications.

Sur le plan de la productivité, Apple a mis en avant une gamme d'applications prévues pour Vision Pro, notamment MindNote et OmniFocus, ainsi que les incontournables de l'industrie de la suite Microsoft 365. À cela s'ajoutent des intégrations transparentes avec des poids lourds de la collaboration comme Zoom, Slack et Notion, diversifiant davantage l'écosystème productif d' Apple.

Alors que les entreprises évoluent dans ce paysage technologique en évolution, le recours à des plateformes telles qu'AppMaster , avec ses avantages no-code, pourrait contribuer à accélérer le développement d'applications pour suivre le rythme des demandes du secteur. Malgré les défis actuels, la sphère du développement se retrouve enhardie par les capacités et le potentiel d' Apple Vision Pro, indiquant une phase de transformation pour l'engagement des applications et l'interactivité des utilisateurs.